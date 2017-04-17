Агент: Будущее футболиста «Эшторила» Базелюка определится по окончании сезона-2016/17

Базелюк перешел в «Эшторил» из московского ЦСКА на правах годичной аренды летом 2016 года. За португальскую команду нападающий провел 13 матчей, в которых забил три гола.

«К лету будем разговаривать о его выкупе с “Эшторилом”, либо, если они откажутся, то он вернется в ЦСКА, и, возможно, мы будем искать ему другой клуб. От желания Базелюка тоже будет многое зависеть», — сказал Дейнека.

«Когда футболист играет у него одно настроение, а когда нет — другое, — продолжил он. — “Эшторил” говорил о возможном выкупе только в первой части чемпионата. У них есть опция первоочередного выкупа футболиста, поэтому им общаться нужно будет со мной и с Костей, а не с ЦСКА».

В конце марта 24-летний игрок получил травму в товарищеском матче против клуба «Кова-да-Пиедади». «У Кости была неприятная травма. Ему на пятку так наступили, что пришлось накладывать швы. Сейчас он восстановился, и будет готовиться к следующему матчу в общей группе», — сообщил агент игрока.

Базелюк дебютировал за основной состав ЦСКА весной 2013 года, выйдя на замену в четвертьфинале Кубка России против красноярского «Енисея» (3:0). По итогам сезона нападающий был признан лучшим молодым игроком 2013 года, за что получил премию «Первая пятерка». Также футболист выступал на правах аренды за московское «Торпедо» и хабаровский «СКА- Энергия».