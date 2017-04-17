«Кайрат» посетил университет Нархоз
Сегодня утром, алматинский «Кайрат» посетил один из университетов южной столицы.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Футбольный клуб «Кайрат» по приглашению университета Нархоз, этим утром стал гостем учебного заведения Алматы. В рамках совместной акции, внутри университета были разыграны мячи с автографами футболистов алматинского клуба.
От лица клуба, Нархоз посетил полузащитник «Кайрата» Бауыржан Турысбек. Бауыржан провел живое общение со студентами учебного заведения, а также сыграл с болельщиками в футбольный симулятор FIFA.
Также внутри заведения студенты имели возможность сделать совместную фотографию с Суперкубком Казахстана, а также получить буклеты с предстоящими играми клуба и купить билеты на них.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter