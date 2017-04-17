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17 апреля 2017, 15:08 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

«Кайрат» посетил университет Нархоз

Сегодня утром, алматинский «Кайрат» посетил один из университетов южной столицы.

Сегодня утром <span class=error>алматинский</span> <span class=error>Кайрат</span> посетил один из университетов южной столицы. Увеличить
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Футбольный клуб «Кайрат» по приглашению университета Нархоз, этим утром стал гостем учебного заведения Алматы. В рамках совместной акции, внутри университета были разыграны мячи с автографами футболистов алматинского клуба.

От лица клуба, Нархоз посетил полузащитник «Кайрата» Бауыржан Турысбек. Бауыржан провел живое общение со студентами учебного заведения, а также сыграл с болельщиками в футбольный симулятор FIFA.

Также внутри заведения студенты имели возможность сделать совместную фотографию с Суперкубком Казахстана, а также получить буклеты с предстоящими играми клуба и купить билеты на них.

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