Ордец продолжает заниматься индивидуально
«Горняки» готовятся к «классико».
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Получив выходной после матча с «Олимпиком», «Шахтер» начал подготовку к центральному поединку 26-го тура украинской
Утром 17 апреля дончане провели сессию в Ворзеле. Футболисты, которые были задействованы в субботней игре, отработали в общей группе 60 минут, после чего отправились на восстановление. Остальных ждала интенсивная полуторачасовая тренировка, построенная на тактических упражнениях.
Украинское классико «Динамо» — «Шахтер» состоится 21 апреля на НСК «Олимпийский» в Киеве. Начало в 20:00.
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