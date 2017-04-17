Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29455054/
17 апреля 2017, 14:58 | Футбол: Зарубежный | UA-Football

Ордец продолжает заниматься индивидуально

«Горняки» готовятся к «классико».

Горняки готовятся к <span class=error>классико</span>. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Получив выходной после матча с «Олимпиком», «Шахтер» начал подготовку к центральному поединку 26-го тура украинской Премьер-лиги против киевского «Динамо».

Утром 17 апреля дончане провели сессию в Ворзеле. Футболисты, которые были задействованы в субботней игре, отработали в общей группе 60 минут, после чего отправились на восстановление. Остальных ждала интенсивная полуторачасовая тренировка, построенная на тактических упражнениях. По-прежнему занимается индивидуально травмированный Иван Ордец.

Украинское классико «Динамо» — «Шахтер» состоится 21 апреля на НСК «Олимпийский» в Киеве. Начало в 20:00.

Шахтер Д
Новости Матчи Состав Статистика
Все спортивные новости Украины
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
14.03.2017

В плену идеалов. Как конкуренция убивает Динамо

Полузащитник Шахтера дисквалифицирован из-за допинга

Надо видеть. Семь лучших моментов 21-го тура Чемпионата Украины