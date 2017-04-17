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17 апреля 2017, 14:57 | Футбол: Зарубежный | UA-Football

Шахов — лучший игрок ПАОКа в марте

Украинец своей игрой заслужил признание болельщиков.

Украинец своей игрой заслужил признание болельщиков. Увеличить
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Официальный сайт ПАОКа подвел итоги голосования за звание лучшего игрока марта.

Болельщики лучшим в прошлом месяце определили украинского полузащитника Евгения Шахова. За него свои голова отдали 46% респондентов.

Отметим, что в чемпионате ПАОК еще сохраняет теоретические шансы на чемпионство, хоть они и призрачные, отставая за два тура от финиша на шесть очков от «Олимпиакоса».

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