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Официальный сайт ПАОКа подвел итоги голосования за звание лучшего игрока марта.

Болельщики лучшим в прошлом месяце определили украинского полузащитника Евгения Шахова. За него свои голова отдали 46% респондентов.

Отметим, что в чемпионате ПАОК еще сохраняет теоретические шансы на чемпионство, хоть они и призрачные, отставая за два тура от финиша на шесть очков от «Олимпиакоса».