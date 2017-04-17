Три игрока «Лиона» обратились в полицию в связи с нападением в матче с «Бастией»

Об этом пишет RMC.



Матч 33-го тура чемпионата Франции был сорван из-за поведения фанатов корсиканской команды, а также стюардов, работавших на стадионе. До начала встречи фанаты «Бастии» попытались атаковать игроков «Лиона», разминавшихся на поле, из-за чего игра началась почти с часовым опозданием, а в перерыве матча конфликт между голкипером «Лиона» и стюардом привёл ещё к одной потасовке и последовавший отмене матча при счёте 0:0. После этого инцидента делегат матча принял решение не доигрывать встречу.



Этот же источник ранее сообщил, что руководитель службы безопасности хозяев поля Энтони Агостини ударил вратаря лионской команды Антони Лопеша. Защитнику Матета досталось от одного из стюардов.



Все трое написали заявления в полицию. Инцидент будет рассмотрен 20 апреля. «Бастию» ждут серьёзные санкции.