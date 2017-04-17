Три игрока «Лиона» обратились в полицию в связи с нападением в матче с «Бастией»
Три игрока «Лиона» — защитник
Жан-Филипп Матета, а также голкиперы Антони Лопеш и Матьё Горжелен — обратились в полицию в связи с нападением в матче 33-го тура французской Лиги 1 с «Бастией».
Об этом пишет RMC.
Матч 33-го тура чемпионата Франции был сорван
Этот же источник ранее сообщил, что руководитель службы безопасности хозяев поля Энтони Агостини ударил вратаря лионской команды Антони Лопеша. Защитнику Матета досталось от одного из стюардов.
Все трое написали заявления в полицию. Инцидент будет рассмотрен 20 апреля. «Бастию» ждут серьёзные санкции.
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