Клюйверт останется на посту спортивного директора ПСЖ

Как сообщает RMC, источники, близкие к парижскому клубу, подтверждают, что специалист продолжит работу на своей должности. Клюйверт занимает этот пост с 2016 года.



В то же время сообщается, что в стан парижской команды может вернуться бывший футболист «ПСЖ» Юрий Джоркаефф. При этом не уточняется, на какую должность он может быть назначен.

