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17 апреля 2017, 14:55 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Клюйверт останется на посту спортивного директора ПСЖ

Спортивный директор «ПСЖ» Патрик Клюйверт опроверг появившуюся во французских СМИ информацию, согласно которой он может покинуть пост.

Как сообщает RMC, источники, близкие к парижскому клубу, подтверждают, что специалист продолжит работу на своей должности. Клюйверт занимает этот пост с 2016 года.

В то же время сообщается, что в стан парижской команды может вернуться бывший футболист «ПСЖ» Юрий Джоркаефф. При этом не уточняется, на какую должность он может быть назначен.

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