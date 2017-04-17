Власти запретили фанатам ПСЖ приезжать на матч с «Метцем»
Власти департамента Мозель объявили запрет всем болельщикам «ПСЖ» на приезд на выездной на матч 31-го тура чемпионата Франции «Метцем».
Как сообщает официальный сайт «Метца», всем болельщикам, которые будут представляться как фанаты «ПСЖ», будет запрещён проход на стадион, а также появление во всех местах города, где собираются фанаты «Метца». Билеты на гостевой сектор домашней арены «Метца» продаваться не будут.
Накануне в игре чемпионата Франции «Бастия» — «Лион» произошли беспорядки. Матч в итоге был отменён
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