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17 апреля 2017, 14:53 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Власти запретили фанатам ПСЖ приезжать на матч с «Метцем»

Власти департамента Мозель объявили запрет всем болельщикам «ПСЖ» на приезд на выездной на матч 31-го тура чемпионата Франции «Метцем».

Как сообщает официальный сайт «Метца», всем болельщикам, которые будут представляться как фанаты «ПСЖ», будет запрещён проход на стадион, а также появление во всех местах города, где собираются фанаты «Метца». Билеты на гостевой сектор домашней арены «Метца» продаваться не будут.

Накануне в игре чемпионата Франции «Бастия» — «Лион» произошли беспорядки. Матч в итоге был отменён из-за нападения болельщиков «Бастии» на футболистов лионской команды.

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