Власти запретили фанатам ПСЖ приезжать на матч с «Метцем»

Как сообщает официальный сайт «Метца», всем болельщикам, которые будут представляться как фанаты «ПСЖ», будет запрещён проход на стадион, а также появление во всех местах города, где собираются фанаты «Метца». Билеты на гостевой сектор домашней арены «Метца» продаваться не будут.



Накануне в игре чемпионата Франции «Бастия» — «Лион» произошли беспорядки. Матч в итоге был отменён из-за нападения болельщиков «Бастии» на футболистов лионской команды.