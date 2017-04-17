Бывший врач сборной Казахстана по футболу рассказал о вреде искусственных полей для игроков КПЛ
В свое время Бекежан Сагалыйов был врачом сборной Казахстана по футболу, «Кайрата», «Жетысу» и других клубов. Кроме того успел поработать администратором и даже селекционером, когда требовалось отобрать перспективных игроков в дублирующие составы.
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Видимо, что-то случилось...
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Сейчас он в силу возраста не работает, но не перестает следить за футбольной жизнью. При этом не понимает нежелание отечественных клубов улучшать свою инфраструктуру. По его словам, на некоторых полях можно было бы установить подогрев. Вот что он рассказал корреспонденту Vesti.kz.
«Травмы в основном получают на искусственном поле.
Сейчас имеются искусственные поля пятого поколения и так далее, но все равно отскок мяча не тот и также сохраняется повышенный риск получения травмы. В этом отношении на двести процентов поддерживаю главного тренера Станимира Стойлова, призывающего улучшать качество казахстанских полей. Как можно проводить матчи чемпионата на искусственных полях областных центров без необходимого количества зрителей? Да и «синтетика» на «Астана Арене» в последнее время была похожа на палас, но, может, с заменой ее качество улучшится.
Например, где с Данией играть 10 июня? Только в Алматы на Центральном стадионе. Та же «Астана Арена» будет занята в связи с EXPO. Так еще алматинский стадион должен пройти лицензирование, а поля в Шымкенте и других городах неважные, — рассказал Бекежан Сагалыйов.
— Сдвиг по срокам начала чемпионата
— Раньше чемпионат СССР начинался
— На вашей памяти случались серьезные травмы футболистов
— Преимущественно бывали мелкие травмы. Разве что могу вспомнить травму Михаила Ходыкина. Начинал карьеру в «Шахтере», должен был ехать на молодежный чемпионат мира 1999 года в Нигерию, но на тренировке в манеже порвал связки. Талантливый был парень, играл на месте опорного полузащитника и обладал хорошими фактурными данными. Увы, в футбол так и не вернулся.
Напомним, что в
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