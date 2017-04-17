Бывший врач сборной Казахстана по футболу рассказал о вреде искусственных полей для игроков КПЛ

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Сейчас он в силу возраста не работает, но не перестает следить за футбольной жизнью. При этом не понимает нежелание отечественных клубов улучшать свою инфраструктуру. По его словам, на некоторых полях можно было бы установить подогрев. Вот что он рассказал корреспонденту Vesti.kz.

«Травмы в основном получают на искусственном поле. Из-за них появляются проблемы с паховыми кольцами, суставами, коленями и голеностопом. Поэтому Курбан Бердыев против матчей на «синтетике». Помню, в 1985 году в манеже в Москве футболисты киевского и московского «Динамо» тоже не желали играть на искусственной траве. А так, матчи чемпионата СССР в основном проходили на естественном покрытии.

Сейчас имеются искусственные поля пятого поколения и так далее, но все равно отскок мяча не тот и также сохраняется повышенный риск получения травмы. В этом отношении на двести процентов поддерживаю главного тренера Станимира Стойлова, призывающего улучшать качество казахстанских полей. Как можно проводить матчи чемпионата на искусственных полях областных центров без необходимого количества зрителей? Да и «синтетика» на «Астана Арене» в последнее время была похожа на палас, но, может, с заменой ее качество улучшится.

Например, где с Данией играть 10 июня? Только в Алматы на Центральном стадионе. Та же «Астана Арена» будет занята в связи с EXPO. Так еще алматинский стадион должен пройти лицензирование, а поля в Шымкенте и других городах неважные, — рассказал Бекежан Сагалыйов.

— Сдвиг по срокам начала чемпионата как-то может решить проблему?

— Раньше чемпионат СССР начинался 4—5 апреля . И ничего, укладывались в календарь. При этом кубковые игры можно проводить чуть раньше. У нас 12 клубов, спешить некуда. Увы, только в Алматы нормальное поле. Посмотрите на Узбекистан, в самом Ташкенте имеются несколько хороших стадионов. Нашим клубам необходимо самим озаботиться о повышении качества полей. Можно же сделать подогрев.

— На вашей памяти случались серьезные травмы футболистов из-за низкого качества полей?

— Преимущественно бывали мелкие травмы. Разве что могу вспомнить травму Михаила Ходыкина. Начинал карьеру в «Шахтере», должен был ехать на молодежный чемпионат мира 1999 года в Нигерию, но на тренировке в манеже порвал связки. Талантливый был парень, играл на месте опорного полузащитника и обладал хорошими фактурными данными. Увы, в футбол так и не вернулся.