«Кайсар» — «Иртыш» 1:1 (0:0)

Голы: Родриго 83 (0:1), Нтибазонкиза 86 (1:1)

Предупреждения: Евстигнеев 25, Коробкин 45+1, Камара 77 — Алиев 14, Родриго 41

«Кайсар»: Исламкулов, Аржанов (Нарзилдаев 75), Граф, Камара, Ламанж, Николич (Курьор 63), Нтибазонкиза, Амирсеитов, Байжанов, Евстигнеев, Коробкин (Сахалбаев 85)

Резерв: Григоренко, Горячий, Кукеев, Мулдаров, Жахаев

«Иртыш»: Лория (к), Нганбе (Фофана 73), Живкович, Родриго, Ткачук, Двали, Джедже (Фонсека 62), Кислицын, Алиев, Воротников, Дарабаев

Резерв: Калмыков, Попов, Смаилов, Жумаскалиев, Чернышов, Калинин, Шабалин

Судьи: Бобро (Караганда), Тергеусизов (Алматы), Конивец (Караганда)

16 апреля. Кызылорда. Стадион им. Г. Муратбаева. 5 000 зрителей.



Павлодарский «Иртыш» сыграл вничью с кызылординским «Кайсаром» в матче седьмого тура казахстанской Премьер-Лиги.



В первом тайме игра проходила в основном в центре поля. Борьбы и стыков на поле было гораздо больше, чем опасных моментов. Перед свистком на перерыв реальный шанс отличиться имел Амирсеитов, защитник хозяев поля зарядил с дальней дистанции и угодил в перекладину. Павлодарцы ответили на это домашней заготовкой при подачи углового: Живкович с углового навесил на ближнюю штангу, Ткачук головой скинул мяч в центр и Бандо с близкого расстояния готов был расстреливать владения Исламкулова, но защитник «Кайсара» успел заблокировать удар камерунского форварда. Именно этими опасными моментами, пожалуй, и запомнился первый тайм. Ничего существенного создать обеим коллективам так и не получилось и команды ушли на перерыв с нулями на табло.



Во второй половине картина сильно не изменилась и Димитар Димитров бросил в бой, оставшихся на скамейке запасных Карлоса Фонсеку и Исмаэля Фофану. Выход скоростного португальца явно оживил игру бело-синих. Сначала Карлос с хорошей позиции наносил удар, который был заблокирован Евстигнеевым, однако «круглый» отлетел к Бандо. Не повезло — мяч опустился на перекладину. Но уже в следующей атаке португалец с левого фланга отдал передачу на Живковича, тот на набегавшего Родриго с центра поля. Восьмой номер «пентакампеонов» первым касанием принимает мяч, а вторым с левой ноги отправляет мяч точно в «девятку» — Исламкулов был бессилен. Впрочем, радовались гости недолго. Спустя три минуты, воспользовавшись несогласованностью вратаря и защитника гостей Нтибазонкиза восстановил равновесие. Мяч оказался последним в этом поединке, а финальный свисток зафиксировал боевую ничью со счетом 1:1.



19 апреля соперники встретятся снова, но уже в рамках 1/8 финала Кубка Казахстана. Матч пройдет в Павлодаре. Начало в 19:00.