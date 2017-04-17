Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29454631/
17 апреля 2017, 14:21 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

Отчет о матче Премьер-Лиги «Кайсар» — «Иртыш» 1:1

Павлодарский «Иртыш» сыграл вничью с кызылординским «Кайсаром» в матче седьмого тура казахстанской Премьер-Лиги.

Павлодарский Иртыш сыграл вничью с кызылординским <span class=error>Кайсаром</span> в матче седьмого тура казахстанской <nobr>Премьер-Лиги.</nobr> Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Кайсар» — «Иртыш» 1:1 (0:0)
Голы: Родриго 83 (0:1), Нтибазонкиза 86 (1:1)
Предупреждения: Евстигнеев 25, Коробкин 45+1, Камара 77 — Алиев 14, Родриго 41
«Кайсар»: Исламкулов, Аржанов (Нарзилдаев 75), Граф, Камара, Ламанж, Николич (Курьор 63), Нтибазонкиза, Амирсеитов, Байжанов, Евстигнеев, Коробкин (Сахалбаев 85)
Резерв: Григоренко, Горячий, Кукеев, Мулдаров, Жахаев
«Иртыш»: Лория (к), Нганбе (Фофана 73), Живкович, Родриго, Ткачук, Двали, Джедже (Фонсека 62), Кислицын, Алиев, Воротников, Дарабаев
Резерв: Калмыков, Попов, Смаилов, Жумаскалиев, Чернышов, Калинин, Шабалин
Судьи: Бобро (Караганда), Тергеусизов (Алматы), Конивец (Караганда)
16 апреля. Кызылорда. Стадион им. Г. Муратбаева. 5 000 зрителей.

Павлодарский «Иртыш» сыграл вничью с кызылординским «Кайсаром» в матче седьмого тура казахстанской Премьер-Лиги.

В первом тайме игра проходила в основном в центре поля. Борьбы и стыков на поле было гораздо больше, чем опасных моментов. Перед свистком на перерыв реальный шанс отличиться имел Амирсеитов, защитник хозяев поля зарядил с дальней дистанции и угодил в перекладину. Павлодарцы ответили на это домашней заготовкой при подачи углового: Живкович с углового навесил на ближнюю штангу, Ткачук головой скинул мяч в центр и Бандо с близкого расстояния готов был расстреливать владения Исламкулова, но защитник «Кайсара» успел заблокировать удар камерунского форварда. Именно этими опасными моментами, пожалуй, и запомнился первый тайм. Ничего существенного создать обеим коллективам так и не получилось и команды ушли на перерыв с нулями на табло.

Во второй половине картина сильно не изменилась и Димитар Димитров бросил в бой, оставшихся на скамейке запасных Карлоса Фонсеку и Исмаэля Фофану. Выход скоростного португальца явно оживил игру бело-синих. Сначала Карлос с хорошей позиции наносил удар, который был заблокирован Евстигнеевым, однако «круглый» отлетел к Бандо. Не повезло — мяч опустился на перекладину. Но уже в следующей атаке португалец с левого фланга отдал передачу на Живковича, тот на набегавшего Родриго с центра поля. Восьмой номер «пентакампеонов» первым касанием принимает мяч, а вторым с левой ноги отправляет мяч точно в «девятку» — Исламкулов был бессилен. Впрочем, радовались гости недолго. Спустя три минуты, воспользовавшись несогласованностью вратаря и защитника гостей Нтибазонкиза восстановил равновесие. Мяч оказался последним в этом поединке, а финальный свисток зафиксировал боевую ничью со счетом 1:1.

19 апреля соперники встретятся снова, но уже в рамках 1/8 финала Кубка Казахстана. Матч пройдет в Павлодаре. Начало в 19:00.

Кайсар
Новости Матчи Состав
Иртыш П
Новости Матчи Состав
Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Разгромы от лидеров и упущенная победа «Иртыша». Обзор седьмого тура КПЛ

Разгромы от лидеров и упущенная победа «Иртыша». Обзор седьмого тура КПЛ

Привычное очертание обрело турнирное положение команд по итогам седьмого тура чемпионата Казахстана по футболу. На авансцену снова вышли «Астана» и «Кайрат», отметившиеся крупными победами в выходные, передает корреспондент Vesti.kz.
Еще 7 новостей  Все новости
17 апреля

Майки Гарсия: «Я не считаю, что бой с Джейкобсом u201eразоблачилu201c Головкина»

Непобежденный супертяж назвал Головкина лучшим боксером в мире

Экс-тренер Гатти и Тайсона сказал, с кем нужно драться Головкину