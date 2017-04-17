Отчет о матче Премьер-Лиги «Кайсар» — «Иртыш» 1:1
Павлодарский «Иртыш» сыграл вничью с кызылординским «Кайсаром» в матче седьмого тура казахстанской
Премьер-Лиги.
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«Кайсар» — «Иртыш» 1:1 (0:0)
Голы: Родриго 83 (0:1), Нтибазонкиза 86 (1:1)
Предупреждения: Евстигнеев 25, Коробкин 45+1, Камара 77 — Алиев 14, Родриго 41
«Кайсар»: Исламкулов, Аржанов (Нарзилдаев 75), Граф, Камара, Ламанж, Николич (Курьор 63), Нтибазонкиза, Амирсеитов, Байжанов, Евстигнеев, Коробкин (Сахалбаев 85)
Резерв: Григоренко, Горячий, Кукеев, Мулдаров, Жахаев
«Иртыш»: Лория (к), Нганбе (Фофана 73), Живкович, Родриго, Ткачук, Двали, Джедже (Фонсека 62), Кислицын, Алиев, Воротников, Дарабаев
Резерв: Калмыков, Попов, Смаилов, Жумаскалиев, Чернышов, Калинин, Шабалин
Судьи: Бобро (Караганда), Тергеусизов (Алматы), Конивец (Караганда)
16 апреля. Кызылорда. Стадион им. Г. Муратбаева. 5 000 зрителей.
Павлодарский «Иртыш» сыграл вничью с кызылординским «Кайсаром» в матче седьмого тура казахстанской
В первом тайме игра проходила в основном в центре поля. Борьбы и стыков на поле было гораздо больше, чем опасных моментов. Перед свистком на перерыв реальный шанс отличиться имел Амирсеитов, защитник хозяев поля зарядил с дальней дистанции и угодил в перекладину. Павлодарцы ответили на это домашней заготовкой при подачи углового: Живкович с углового навесил на ближнюю штангу, Ткачук головой скинул мяч в центр и Бандо с близкого расстояния готов был расстреливать владения Исламкулова, но защитник «Кайсара» успел заблокировать удар камерунского форварда. Именно этими опасными моментами, пожалуй, и запомнился первый тайм. Ничего существенного создать обеим коллективам так и не получилось и команды ушли на перерыв с нулями на табло.
Во второй половине картина сильно не изменилась и Димитар Димитров бросил в бой, оставшихся на скамейке запасных Карлоса Фонсеку и Исмаэля Фофану. Выход скоростного португальца явно оживил игру
19 апреля соперники встретятся снова, но уже в рамках 1/8 финала Кубка Казахстана. Матч пройдет в Павлодаре. Начало в 19:00.