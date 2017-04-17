Как назначается время начала матчей Премьер-Лиги
Много вопросов у болельщиков возникает по поводу времени начала матчей
Премьер-Лиги, особенно в будние дни, о том, как оно определяется Sports.kz рассказал президент Профессиональной футбольной лиги Казахстана Азамат Айтхожин.
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— Согласно договора с телерадиокорпорацией «Казахстан», телеканал «Kazsport» сам назначает время матчей, которые транслирует в прямом эфире. Во всех остальных случаях
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