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17 апреля 2017, 14:07 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

Как назначается время начала матчей Премьер-Лиги

Много вопросов у болельщиков возникает по поводу времени начала матчей Премьер-Лиги, особенно в будние дни, о том, как оно определяется Sports.kz рассказал президент Профессиональной футбольной лиги Казахстана Азамат Айтхожин.

Много вопросов у болельщиков возникает по поводу времени начала матчей <nobr>Премьер-Лиги</nobr> особенно в будние дни о том как оно определяется Sports.kz рассказал президент Профессиональной футбольной лиги Казахстана <span class=error>Азамат</span> Айтхожин. Увеличить
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— Согласно договора с телерадиокорпорацией «Казахстан», телеканал «Kazsport» сам назначает время матчей, которые транслирует в прямом эфире. Во всех остальных случаях клубы-хозяева матчей сами решают, во сколько начинать играть. Но, разумеется, — учитывая требования Регламента Чемпионата, где сказано, что матчи могут начинаться не ранее 14:00, а в летние месяцы — 16:00, и не позже 21:00 по местному времени, — сказал Айтхожин.

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