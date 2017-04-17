Как назначается время начала матчей Премьер-Лиги

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— Согласно договора с телерадиокорпорацией «Казахстан», телеканал «Kazsport» сам назначает время матчей, которые транслирует в прямом эфире. Во всех остальных случаях клубы-хозяева матчей сами решают, во сколько начинать играть. Но, разумеется, — учитывая требования Регламента Чемпионата, где сказано, что матчи могут начинаться не ранее 14:00, а в летние месяцы — 16:00, и не позже 21:00 по местному времени, — сказал Айтхожин.