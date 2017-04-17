Азамат Айтхожин: Мы проверим все поля

— Азамат Серикович, комиссия ПФЛК по допуску полей провела работу в западном регионе страны. Как итог инспекции — запрет проведения матчей на резервных стадионах «Актобе» и «Атырау». Может, все-таки стоило дать клубам срок на исправление ситуации?

— Начну с того, что решение о создании комиссии по допуску полей было принято на Общем собрании ПФЛК в декабре 2016 года. Руководители клубов выразили заинтересованность в том, чтобы создать механизм контроля качества футбольных полей, Идея была одобрена членами Лиги, начался процесс подготовки. Поэтому для общего понимания я хочу подчеркнуть, что данные инспекции не внезапны и не связаны с высказываниями футбольных специалистов в прессе. Мы, безусловно, прислушиваемся к каждому мнению и понимаем, что ситуация с полями тяжелая. Работа ведется, мы рады, что наши решения поддерживает футбольная общественность, и комиссия свою деятельность продолжает.



— Павел Станиславович, Вы, как председатель комиссии, сами инспектировали стадионы в Актобе и Атырау. Расскажите, пожалуйста, о поездке.

— Нарекания именно к этим стадионам у футболистов и тренеров были давно. Но у ПФЛК механизм для регулирования вопросов, касающихся полей, появился недавно. Отмечу, что все исследования производились лицензированными специалистами при помощи необходимого для качественных измерений оборудования. Поля на резервных стадионах и в Актобе, и в Атырау — это не уровень Премьер-Лиги Казахстана. И даже не уровень Первой и Второй лиг.



— Накануне главный тренер «Иртыша» Димитар Димитров жаловался на качество поля в Кызылорде. Когда будет проинспектирован стадион имени Гани Муратбаева?



Павел Демян:

— После вчерашнего матча, на котором я присутствовал, стало ясно, что кызылординцам нужна помощь в подготовке газона. Мы собираемся к выезду в этот регион. Помимо прочих, в составе комиссии присутстует агроном Центрального стадиона Алматы, где на сегодня, пожалуй, лучшее поле в Казахстане. По итогам осмотра газона в Кызылорде будет принято решение, и даны рекомендации, при строгом соблюдении которых натуральный газон можно будет привести в порядок.



Азамат Айтхожин:

— Обращаясь ко всем тем, кто комментирует качество полей, я хочу заметить, что во всех регионах разные ситуации. Не нужно делать поспешные выводы, пусть в данных проблемах разбираются компетентные специалисты, которые имеют полное право давать оценки на основе исследований, а не рассуждений.



Добавлю, что сейчас мы планируем охватить инспекциями весь южный регион Казахстана, посетив все стадионы клубов Премьер-Лиги, а также стадион «Махтаарала», где также есть вопросы по качеству газона. В итоге по прошествии определенного времени мы проверим все поля.



— Что же станет итогом принимаемых жестких мер?



Азамат Айтхожин:

— Наша общая цель — развитие профессионального футбола в Казахстане. От качества футбольного поля напрямую зависит игра команд, зрелищность футбола. На интересную и захватывающую игру на трибуны придут зрители. Зрители — это аудитория футбольных клубов, для которых и существует профессиональный футбол. Все это звенья одной логической цепи. Мы хотим, чтобы руководители клубов, регионов уделили пристальное внимание проблеме газонов, их правильной эксплуатации на протяжении длительного времени, тщательно подбирали сотрудников, ответственных за поля. Закрытие полей — это крайняя мера для тех стадионов, на полях которых проводить матчи и далее вредно для футболистов. После того, как был вынесен запрет проведения матчей на полях ОДЮШОР и «Судоремонтника», к нам обращались некоторые игроки со словами благодарности за то, что на эти газоны выходить и мучить не только себя, но и болельщиков им больше не придется.



— Отойдя от темы непосредственно полей: немало нареканий вызывает время начала игр — особенно в рабочие дни. Можете подробно объяснить, кто назначает время старта матчей?



Азамат Айтхожин:

— Согласно договора с телерадиокорпорацией «Казахстан», телеканал «Kazsport» сам назначает время матчей, которые транслирует в прямом эфире. Во всех остальных случаях клубы-хозяева матчей сами решают, во сколько начинать играть. Но, разумеется, — учитывая требования Регламента Чемпионата, где сказано, что матчи могут начинаться не ранее 14:00, а в летние месяцы — 16:00, и не позже 21:00 по местному времени.