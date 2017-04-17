Будут ли клубы КПЛ с 2018 года иметь в своих структурах футзальную и женскую команды?

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Но впоследствии в Федерации произошли кадровые изменения. Ерлан Кожагапанов ушел, а его место занял Сеильда Байшаков. Соответственно, нам хотелось узнать позицию нового руководителя футбола по вышеупомянутым решениям, а именно будет ли он придерживаться выбранной линии предшественником, в связи с чем ФФК был отправлен запрос. Недавно оттуда пришел ответ, с чем и знакомим читателей Vesti.kz.

— 12 апреля 2016 года в Алматы состоялось заседание Исполнительного комитета Федерации футбола Казахстана, на котором было утверждено требование, согласно которому клуб-участник чемпионата обязан иметь в своей структуре одну футзальную команду и одну команду по женскому футболу. Данное положение на 2017 год должно было носить рекомендательный характер, а с 2018 года приобрести характер обязательного требования. Будет ли это решение полностью реализовано в следующем сезоне?

— Данное решение вызвало неоднозначную реакцию со стороны клубов. В настоящее время ПФЛК проводит консультации с руководителями клубов по этому вопросу. Окончательное решение о введении обязательного требования по наличию в составе клубов футзальной и женской команды будет вынесено на ближайший совет лиги.

— Также предыдущим руководством ФФК прорабатывался вопрос о строительстве в течении трех-четырех лет семи полноразмерных футбольных манежей в регионах при софинансировании местных Акиматов и средств, выделяемых ФИФА. Будет ли этот проект доведен до конца новым руководством ФФК?

— В Федерации проекта на строительство семи полноразмерных футбольных манежей не существует и не существовало, поэтому и «доводить до конца» нечего, так как ничего не начиналось. Было высказано только намерение о строительстве крытых футбольных манежей и представлено прессе как свершившейся факт. Стоимость таких сооружений достаточно высока, и может составить от шести до десяти миллионов евро. В настоящее время ФИФА не выделяла средств для строительства футбольных манежей в Казахстане.

— Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) дополнительно инвестирует по одному миллиону евро каждой ассоциации, входящей в его состав. На что в последующем эти средства будут потрачены ФФК?

— Все средства, выделяемые УЕФА являются целевыми. То есть перед тем как деньги будут направлены Национальным Федерациям, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сам определяет цели, на которые они будут потрачены. Как только мы получим информацию от УЕФА, мы дадим ее на нашем официальном сайте.

Отметим, что из клубов КПЛ свою футзальную команду пока в структуре пока имеет только «Актобе».