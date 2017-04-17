Президент «Лиона» Жан-Мишель Ола: Стюарды били наших футболистов!

Игра продлилась один тайм и из-за драки футболисты «Лиона» не вышли на поле после перерыва.

Не успел президент «Лиона» Жан-Мишель Ола отойти от сумасшедшего домашнего матча Лиги Европы против Бешикташа (перед началом турецкие болельщики устроили настоящую бомбардировку местных на нижнем ярусе, те, спасаясь, рванули на поляну…), как вчера и в Бастии получил удар по психике, а игроки и натуральные физические — до матча и в перерыве. ….

— Вы согласились на то, чтобы матч все-таки начался?

— Перед началом матча была первая стычка. Я видел невероятные сцены, как ударили трех наших игроков. Но мы посоветовались с префектом, подумали, больше инцидентов не будет, и решили, что матч должен состояться. Хотя и игроки, и Бруно Женезио (тренер — прим. ред.). были категорически против. Но удалось их уговорить. Игрокам досталось. Но в правилах Лиги эти случаи не регламентированы. Власти в каждом случае должны сами решать, будут ли беспорядки, если матч отменят. Но это не правильная постановка вопроса. Правильная такая: как предотвратить беспорядки в случае отмены матча? Для нас это уже второй подобный матч в сезоне, в Метце петарду тоже можно считать агрессией (3 декабря на 29-й минуте матча петарда попала во вратаря Антони Лопеша, игра была остановлена и не возобновилась — Т. Д.). Это настоящая беда Лиги!

— Что произошло в перерыве матча?

— На видеозаписи повторной драки видно, что ответственность за нее несет офицер безопасности «Бастии» (Антони Агостини — Т. Д.). Удары получили Лопеш, Горгелен, Матета. Стюарды били наших ребят! Команда вернулась в раздевалку, и уже вопрос не стоял, продолжать матч или нет. Пришел прокурор города, мы написали заявления о побоях. Я видел жуткие вещи в коридоре на пути в раздевалку. Но хочу отдать должное вратарю «Бастии» Жану-Луис Лека и президенту Жероними — они пытались защищать наших игроков. Офицер безопасности пришел, начал говорить, что матч можно продолжить, но его уже никто не слушал. И судья Амори Делерю принял решение. Сочувствую руководителям «Бастии», которых так подвели собственные болельщики.

— Тяжелая для вас выдалась неделька. Ведь недавно на вашем стадионе произошли серьезные беспорядки…

— Совершенно верно, тяжелый случай, никакого сравнения с матчем в Бастии. В четверг из Германии приехали 20 000 турков, среди них две сотни анархистов из какой-то запрещенной группировки. Именно они начали беспорядки, отжали полицейских и забросали третий ярус стадиона, где были наши болельщики, различными предметами, в том числе петардами и дымовыми шашками….

— Но ваши то болельщики тоже виноваты…

— Да, но не болельщики, а просто зрители. Настоящие болельщики — те вынуждены были, спасаясь, выбежать на поляну. Я вышел к ним и сказал, что мы урегулируем проблему (турецких болельщиков выдворили со стадиона до начала матча — Т. Д.). Да, мы несем ответственность за происшедшее, но французские законы не позволяют нам эффективнее проверять зрителей. Нужно не шесть рот полиции, а вдвое или втрое больше.