Президент «Лиона» Жан-Мишель Ола: Стюарды били наших футболистов!
Президент «Лиона»
Жан-Мишель Ола раскритиковал организацию матча 33-го тура чемпионата Франции с «Бастией».
Игра продлилась один тайм и
Не успел президент «Лиона»
— Вы согласились на то, чтобы матч
— Перед началом матча была первая стычка. Я видел невероятные сцены, как ударили трех наших игроков. Но мы посоветовались с префектом, подумали, больше инцидентов не будет, и решили, что матч должен состояться. Хотя и игроки, и Бруно Женезио (тренер — прим. ред.). были категорически против. Но удалось их уговорить. Игрокам досталось. Но в правилах Лиги эти случаи не регламентированы. Власти в каждом случае должны сами решать, будут ли беспорядки, если матч отменят. Но это не правильная постановка вопроса. Правильная такая: как предотвратить беспорядки в случае отмены матча? Для нас это уже второй подобный матч в сезоне, в Метце петарду тоже можно считать агрессией (3 декабря на 29-й минуте матча петарда попала во вратаря Антони Лопеша, игра была остановлена и не возобновилась — Т. Д.). Это настоящая беда Лиги!
— Что произошло в перерыве матча?
— На видеозаписи повторной драки видно, что ответственность за нее несет офицер безопасности «Бастии» (Антони Агостини — Т. Д.). Удары получили Лопеш, Горгелен, Матета. Стюарды били наших ребят! Команда вернулась в раздевалку, и уже вопрос не стоял, продолжать матч или нет. Пришел прокурор города, мы написали заявления о побоях. Я видел жуткие вещи в коридоре на пути в раздевалку. Но хочу отдать должное вратарю «Бастии»
— Тяжелая для вас выдалась неделька. Ведь недавно на вашем стадионе произошли серьезные беспорядки…
— Совершенно верно, тяжелый случай, никакого сравнения с матчем в Бастии. В четверг из Германии приехали 20 000 турков, среди них две сотни анархистов из
— Но ваши то болельщики тоже виноваты…
— Да, но не болельщики, а просто зрители. Настоящие болельщики — те вынуждены были, спасаясь, выбежать на поляну. Я вышел к ним и сказал, что мы урегулируем проблему (турецких болельщиков выдворили со стадиона до начала матча — Т. Д.). Да, мы несем ответственность за происшедшее, но французские законы не позволяют нам эффективнее проверять зрителей. Нужно не шесть рот полиции, а вдвое или втрое больше.
— Игроки настрадались за эту жуткую неделю?
— Да, очень. В четверг испугались за свои семьи (на трибунах — Т. Д.). И вот теперь в Бастии… Некоторые футболисты мне сказали, что не имеют теперь никакого желания играть — просто страшно! Перед матчем в четверг (ответный с «Бешикташем» в Лиге Европы — Т. Д.)
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