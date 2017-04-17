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17 апреля 2017, 13:25 | Футбол: Зарубежный | Вести.Ru

«Манчестер Юнайтед» принял условия Ибрагимовича по контракту

Златан Ибрагимович, вероятно, останется в «Манчестер Юнайтед». Клуб согласен платить шведскому нападающему 25 миллионов евро в год вместо 15, которые получает в настоящее время.

<span class=error>Златан</span> Ибрагимович вероятно останется в Манчестер Юнайтед. Клуб согласен платить шведскому нападающему 25 миллионов евро в год вместо 15 которые получает в настоящее время. Увеличить
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«Манчестер Юнайтед» заинтересован в продлении контракта с 35-летним футболистом. Сам Златан, имеющий выгодные предложения из Китая и МЛС, выставил условия — повышение зарплаты до 25 миллионов евро.

Клуб взял неделю на размышления, после чего принял условия Ибрагимовича. Если контракт будет подписан, то бывший нападающий сборной Швеции будет получать столько же, сколько и лидер «Реала» Криштиану Роналду.

Манчестер Юнайтед
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Вратарь «Челси» Куртуа пропустил матч с МЮ из-за травмы, полученной на съемках рекламы

Вратарь «Челси» Куртуа пропустил матч с МЮ из-за травмы, полученной на съемках рекламы

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Бельгийский вратарь лондонского «Челси» Тибо Куртуа пропустил матч чемпионата Англии по футболу с «Манчестер Юнайтед» из-за травмы лодыжки, полученной во время съемок промо-ролика Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом сообщает британское издание Telegraph.
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