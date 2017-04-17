«Манчестер Юнайтед» принял условия Ибрагимовича по контракту

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«Манчестер Юнайтед» заинтересован в продлении контракта с 35-летним футболистом. Сам Златан, имеющий выгодные предложения из Китая и МЛС, выставил условия — повышение зарплаты до 25 миллионов евро.

Клуб взял неделю на размышления, после чего принял условия Ибрагимовича. Если контракт будет подписан, то бывший нападающий сборной Швеции будет получать столько же, сколько и лидер «Реала» Криштиану Роналду.