Вратарь «Челси» Куртуа пропустил матч с МЮ из-за травмы, полученной на съемках рекламы
МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Бельгийский вратарь лондонского «Челси» Тибо Куртуа пропустил матч чемпионата Англии по футболу с «Манчестер Юнайтед»
из-за травмы лодыжки, полученной во время съемок промо-ролика Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом сообщает британское издание Telegraph.
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Инцидент произошел 11 апреля на тренировочной базе клуба. Во время игры в баскетбол Куртуа неудачно приземлился, пытаясь поймать мяч.
Помимо матча с «Манчестер Юнайтед» бельгиец может пропустить субботний полуфинал Кубка Англии с лондонским «Тоттенхэмом».
Куртуа провел в текущем сезоне 31 матч, в 13 играх отстоял «на ноль», пропустил 25 мячей.
В воскресенье «Челси» проиграл в гостях «Манчестер Юнайтед» (0:2), благодаря чему идущий вторым в чемпионате «Тоттенхэм» сократил отставание от «Челси» до четырех очков за шесть туров до финиша.
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