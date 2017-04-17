Вратарь «Челси» Куртуа пропустил матч с МЮ из-за травмы, полученной на съемках рекламы

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Инцидент произошел 11 апреля на тренировочной базе клуба. Во время игры в баскетбол Куртуа неудачно приземлился, пытаясь поймать мяч.

Помимо матча с «Манчестер Юнайтед» бельгиец может пропустить субботний полуфинал Кубка Англии с лондонским «Тоттенхэмом».

Куртуа провел в текущем сезоне 31 матч, в 13 играх отстоял «на ноль», пропустил 25 мячей.

В воскресенье «Челси» проиграл в гостях «Манчестер Юнайтед» (0:2), благодаря чему идущий вторым в чемпионате «Тоттенхэм» сократил отставание от «Челси» до четырех очков за шесть туров до финиша.