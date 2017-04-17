«Исаэл обыгрывал наших игроков как на тренировке»
Тренеры КПЛ дают огня в нашей традиционной рубрике — «5 самых громких цитат тура».
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Алексей Еременко, главный тренер «Шахтера»:
— Футбол — это мужская игра. Я не думаю, что Боря и Щеткин заслужили красные карточки. Да, прошел один эпизод, да, сказали пару слов… На поле футболисты, что добрые слова
Омари Тетрадзе, главный тренер «Тобола»:
— Нужно было контролировать эмоции. Но те слова, которые были высказаны в адрес Щеткина — конечно, любой игрок, уважающий себя, не выдержал бы. Это мягко сказано, что его оскорбили.
Владимир Муханов, главный тренер «Окжетпеса»:
— Были совершены грубые ошибки при комплектовании, в последний момент уехал Чижов, при этом был еще месяц до закрытия окна, но так нам и не подобрали необходимую кандидатуру. Не сработала селикционная служба, как и в ситуации с нападающим.
Алексей Петрушин, главный тренер «Ордабасы»:
— Исаэл обыгрывал наших игроков как на тренировке. Не хватало лидера, который бы сплотил всех. Очень пригодился бы Самат Смаков. Но у него договор с «Кайратом», что он не будет играть с ними три года. Этот сезон, вроде как, последний.
Станимир Стойлов, главный тренер «Астаны»:
— Вы не представляете, какой большой объем работы был проделан, чтобы привести это поле в надлежащее состояние, засыпали крошкой, полили. Наш спортивный директор Александр Коночкин не спал несколько дней, чтобы подготовить это поле.
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