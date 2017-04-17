К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Алексей Еременко, главный тренер «Шахтера»:

— Футбол — это мужская игра. Я не думаю, что Боря и Щеткин заслужили красные карточки. Да, прошел один эпизод, да, сказали пару слов… На поле футболисты, что добрые слова друг-другу говорят? Они же не били друг-друга! Подойди, дай обоим предупреждение… Я думаю, этого было бы достаточно за неспортивное поведение. Убийства не было! То что на поле — происходит на поле. Это никого не касается! Я считаю, красную карточку не заслужил ни тот, ни другой.

Омари Тетрадзе, главный тренер «Тобола»:

— Нужно было контролировать эмоции. Но те слова, которые были высказаны в адрес Щеткина — конечно, любой игрок, уважающий себя, не выдержал бы. Это мягко сказано, что его оскорбили.

Владимир Муханов, главный тренер «Окжетпеса»:

— Были совершены грубые ошибки при комплектовании, в последний момент уехал Чижов, при этом был еще месяц до закрытия окна, но так нам и не подобрали необходимую кандидатуру. Не сработала селикционная служба, как и в ситуации с нападающим.

Алексей Петрушин, главный тренер «Ордабасы»:

— Исаэл обыгрывал наших игроков как на тренировке. Не хватало лидера, который бы сплотил всех. Очень пригодился бы Самат Смаков. Но у него договор с «Кайратом», что он не будет играть с ними три года. Этот сезон, вроде как, последний.

Станимир Стойлов, главный тренер «Астаны»:

— Вы не представляете, какой большой объем работы был проделан, чтобы привести это поле в надлежащее состояние, засыпали крошкой, полили. Наш спортивный директор Александр Коночкин не спал несколько дней, чтобы подготовить это поле.