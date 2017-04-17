Воспитанники академии «Кайрата» стали серебряными призерами международного турнира в Испании

На главной стадии турнира, «Кайрат U-14» встречался со старым соперником — командой «Manlleu». Встреча оказалась равной, победителя удалось определить лишь в серии пенальти, где удачливее оказались испанцы.

Несмотря на это, турнир для «кайратовцев» оказался отличным на результаты. После матча, воспитанники были награждены серебряными медалями турнира «Valencia Soccer Cup».

Источник: fckairat.kz.