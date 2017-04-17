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17 апреля 2017, 12:30 | Футбол: Зарубежный | PROСПОРТ - Казахстан

Воспитанники академии «Кайрата» стали серебряными призерами международного турнира в Испании

В Испании воспитанники академии 2003 года рождения встречались с хозяевами турнира — клубом «Валенсия». Юные алматинцы смогли уверенно обыграть «летучих мышей» — 2:0. В том матче голами отметились Галымжан Кенжебек и Ерканат Нурланулы. Тем самым, кайратовцы отправились в финал.

На главной стадии турнира, «Кайрат U-14» встречался со старым соперником — командой «Manlleu». Встреча оказалась равной, победителя удалось определить лишь в серии пенальти, где удачливее оказались испанцы.

Несмотря на это, турнир для «кайратовцев» оказался отличным на результаты. После матча, воспитанники были награждены серебряными медалями турнира «Valencia Soccer Cup».

Источник: fckairat.kz.

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