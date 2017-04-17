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17 апреля 2017, 12:26 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

В «Лионе» утверждают, что глава службы безопасности «Бастии» ударил Лопеша

В ходе беспорядков, которые произошли в перерыве матча «Бастия» — «Лион», руководитель службы безопасности хозяев поля Энтони Агостини ударил вратаря лионской команды Антони Лопеша.

Об этом в интервью RMC сообщил президент «Лиона» Жан-Мишель Оляс.

При этом в «Бастии» отвергают данное обвинение и собираются подать официальную жалобу на клевету со стороны Оляса.

Матч 33-го тура чемпионата Франции был сорван из-за поведения фанатов корсиканской команды, а также стюардов, работавших на стадионе. До начала встречи фанаты «Бастии» попытались атаковать игроков «Лиона», разминавшихся на поле, из-за чего игра началась почти с часовым опозданием, а в перерыве матча конфликт между голкипером «Лиона» и стюардом привёл ещё к одной потасовке и последовавший отмене матча при счёте 0:0. После этого инцидента делегат матча принял решение не доигрывать встречу.

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ФК «Бастия» предоставит руководству лиги всю необходимую информацию по беспорядкам

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Руководство «Бастии» готово предоставить всю имеющуюся информацию о беспорядках на домашнем матче 33-го тура чемпионата Франции с «Лионом» дисциплинарному комитету Лиги профессионального футбола Франции. Об этом говорится в опубликованном на официальном сайте заявлении клуба.
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