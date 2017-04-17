В «Лионе» утверждают, что глава службы безопасности «Бастии» ударил Лопеша
В ходе беспорядков, которые произошли в перерыве матча «Бастия» — «Лион», руководитель службы безопасности хозяев поля Энтони Агостини ударил вратаря лионской команды Антони Лопеша.
Об этом в интервью RMC сообщил президент «Лиона»
При этом в «Бастии» отвергают данное обвинение и собираются подать официальную жалобу на клевету со стороны Оляса.
Матч 33-го тура чемпионата Франции был сорван
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