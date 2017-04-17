В «Лионе» утверждают, что глава службы безопасности «Бастии» ударил Лопеша

Об этом в интервью RMC сообщил президент «Лиона» Жан-Мишель Оляс.



При этом в «Бастии» отвергают данное обвинение и собираются подать официальную жалобу на клевету со стороны Оляса.



Матч 33-го тура чемпионата Франции был сорван из-за поведения фанатов корсиканской команды, а также стюардов, работавших на стадионе. До начала встречи фанаты «Бастии» попытались атаковать игроков «Лиона», разминавшихся на поле, из-за чего игра началась почти с часовым опозданием, а в перерыве матча конфликт между голкипером «Лиона» и стюардом привёл ещё к одной потасовке и последовавший отмене матча при счёте 0:0. После этого инцидента делегат матча принял решение не доигрывать встречу.