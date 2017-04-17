«Атырау» провел первую тренировку в Шымкенте

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Южный город встретил дождем, что немножко удивило прибывших гостей. С аэропорта команда на автобусе отправилась в пункт назначения, коим на сей раз явилась футбольная академия «О?т?стік».

А сегодня уже на базе спортивного комплекса «БИІК» атыраусцы провели утреннюю тренировку, где около полутора часов отрабатывала беговые упражнения, различные позиционные атаки, а также другие занятия с мячом.

В Шымкент команда прилетела в полном составе, за исключением продолжающихся восстановление Жасура Нарзикулова и Вукашина Томича, последнему из которых накануне сняли гипс с левой ноги. Также Руслан Эсатов проходит курс лечения после своей травмы. Помимо этого, в команде отсутствуют Бекжан Абдрахман, Наурызбек Жагоров и Нурболат Калменов, недавно сыгравшие в Усть-Каменогорске матч за молодежную команду «Атырау».

У команды на сегодняшний вечер запланирована еще одна тренировка. Напомним, матч с шымкентским «Кыраном» в рамках 1/8 финала Кубка Республики Казахстан состоится послезавтра, 19 апреля, в 14:00 по столичному (в 13:00 по атыраускому) времени.