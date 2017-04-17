Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29452864/
17 апреля 2017, 12:24 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

«Атырау» провел первую тренировку в Шымкенте

Вчера футбольный клуб «Атырау» ближе к вечеру вылетел в Шымкент. Самолет рейсом «Атырау-Актобе-Шымкент» приземлился в Южно-Казахстанской области в 22:15 по местному времени.

Вчера футбольный клуб <span class=error>Атырау</span> ближе к вечеру вылетел в <span class=error>Шымкент</span>. Самолет рейсом <span class=error>Атырау</span>-<span class=error>Актобе</span>-<span class=error>Шымкент</span> приземлился в <nobr>Южно-Казахстанской</nobr> области в 22:15 по местному времени. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Южный город встретил дождем, что немножко удивило прибывших гостей. С аэропорта команда на автобусе отправилась в пункт назначения, коим на сей раз явилась футбольная академия «О?т?стік».

А сегодня уже на базе спортивного комплекса «БИІК» атыраусцы провели утреннюю тренировку, где около полутора часов отрабатывала беговые упражнения, различные позиционные атаки, а также другие занятия с мячом.

В Шымкент команда прилетела в полном составе, за исключением продолжающихся восстановление Жасура Нарзикулова и Вукашина Томича, последнему из которых накануне сняли гипс с левой ноги. Также Руслан Эсатов проходит курс лечения после своей травмы. Помимо этого, в команде отсутствуют Бекжан Абдрахман, Наурызбек Жагоров и Нурболат Калменов, недавно сыгравшие в Усть-Каменогорске матч за молодежную команду «Атырау».

У команды на сегодняшний вечер запланирована еще одна тренировка. Напомним, матч с шымкентским «Кыраном» в рамках 1/8 финала Кубка Республики Казахстан состоится послезавтра, 19 апреля, в 14:00 по столичному (в 13:00 по атыраускому) времени.

Атырау
Новости Матчи Состав
Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
17 апреля

Майки Гарсия: «Я не считаю, что бой с Джейкобсом u201eразоблачилu201c Головкина»

Непобежденный супертяж назвал Головкина лучшим боксером в мире

Экс-тренер Гатти и Тайсона сказал, с кем нужно драться Головкину