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17 апреля 2017, 12:12 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

ФК «Бастия» предоставит руководству лиги всю необходимую информацию по беспорядкам

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Руководство «Бастии» готово предоставить всю имеющуюся информацию о беспорядках на домашнем матче 33-го тура чемпионата Франции с «Лионом» дисциплинарному комитету Лиги профессионального футбола Франции. Об этом говорится в опубликованном на официальном сайте заявлении клуба.

Начало матча в Бастии между командами было отложено из- за того, что болельщики хозяев выбежали на поле и попытались напасть на игроков «Лиона». Спустя 50 минут команды вышли и провели первый тайм, по окончании которого случилась потасовка между выбежавшим на поле болельщиком и голкипером «Лиона» Антони Лопешем. В результате этого инцидента на поле началась массовая драка, в ходе которой один из стюардов встречи попытался нанести удар защитнику гостевой команды Муктару Дьякаби.

«Бастия» решительно осуждает беспорядки, которые произошли в воскресенье перед матчем с «Лионом», — говорится в заявлении. — «Бастия» примет серьезные и адекватные меры. Не дожидаясь заседания дисциплинарного комитета лиги, клуб готов предоставить сведения о беспорядках, которые будут запрошены.

Дисциплинарный комитет Лиги профессионального футбола Франции проведет заседание в четверг. Клубу грозит временная дисквалификация стадиона, несколько игр без зрителей, техническое поражение, снятие очков, исключение из турнира или понижение в классе.

«Бастия» замыкает турнирную таблицу чемпионата с 28 очками после 32 игр, «Лион» (54) находится на четвертой строчке.

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