Агент: «Барселона» крепко задумается, прежде чем расстаться с Алейксом Видалем
Роберто Баттистини, агент защитника «Барселоны» Алейкса Видаля, отметил, что руководство клуба не собирается расставаться с его клиентом.
Одновременно Баттистини отметил, что в зимнее трансферное окно игрок был очень близок к смене клубной прописки.
«Думаю, “Барселона” крепко задумается, прежде чем расстаться с Видалем. “Интер” был близок к приобретению Алейкса зимой. У “Интера” внушающая уважение история, и он может превратиться в один из значительных клубов в мире», — приводит слова Баттистини TuttoMercatoWeb.
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