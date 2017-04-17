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17 апреля 2017, 11:54 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Агент: «Барселона» крепко задумается, прежде чем расстаться с Алейксом Видалем

Роберто Баттистини, агент защитника «Барселоны» Алейкса Видаля, отметил, что руководство клуба не собирается расставаться с его клиентом.

Одновременно Баттистини отметил, что в зимнее трансферное окно игрок был очень близок к смене клубной прописки.

«Думаю, “Барселона” крепко задумается, прежде чем расстаться с Видалем. “Интер” был близок к приобретению Алейкса зимой. У “Интера” внушающая уважение история, и он может превратиться в один из значительных клубов в мире», — приводит слова Баттистини TuttoMercatoWeb.

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