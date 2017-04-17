Герой футбольного дня. Владимир Шаран
Серия без побед насчитывает у Александрии уже шесть матчей.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Шесть последних матчей — ни одной победы, лишь две ничьи, четыре поражения, два забитых мяча, десять пропущенных. Разгромив в стартовом туре весенней части чемпионата Украины «Волынь», «Александрия» словно навлекла на себя проклятие. После того матча все пошло наперекосяк.
Владимир Шаран не снимает с себя ответственности, но просит учитывать объективные причины. Вчера, к примеру, «Александрия» даже не смогла заполнить заявку на матч — в резерве было шестеро футболистов вместо семи. Гитченко, Запорожан, Чорний, Кулиш пропускали матч
«Черноморец» сыграл хитро. Почти все игровое время одесситы вели с соперником малорезультативную, вязкую борьбу, изматывая «Александрию», заставляя ее тратить силы. Свои одесситы тоже тратили, но Александр Бабич умело усилил игру заменами. Фактически, результат сделали именно футболисты, вышедшие со скамейки запасных.
Заметно также, что по общему уровню физической готовности «Черноморец» превосходил «Александрию». Для одесситов уже стало традицией включаться в конце матча (так было, в частности, и с «Олимпиком»). «Александрия» же, наоборот, «подсела», не выдержала темп и пропустила.
Этот результат обостряет борьбу за
Ну и нужно искать позитив. «Александрия» растеряла форму и вошла в черную полосу? Зато это обострило интригу в турнирной таблице. Мы же к этому, — интриге на каждом уровне таблицы, — стремимся….
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter