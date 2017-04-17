Герой футбольного дня. Владимир Шаран

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Шесть последних матчей — ни одной победы, лишь две ничьи, четыре поражения, два забитых мяча, десять пропущенных. Разгромив в стартовом туре весенней части чемпионата Украины «Волынь», «Александрия» словно навлекла на себя проклятие. После того матча все пошло наперекосяк.

Владимир Шаран не снимает с себя ответственности, но просит учитывать объективные причины. Вчера, к примеру, «Александрия» даже не смогла заполнить заявку на матч — в резерве было шестеро футболистов вместо семи. Гитченко, Запорожан, Чорний, Кулиш пропускали матч из-за травм, Грицук — из-за дисквалификации.

«Черноморец» сыграл хитро. Почти все игровое время одесситы вели с соперником малорезультативную, вязкую борьбу, изматывая «Александрию», заставляя ее тратить силы. Свои одесситы тоже тратили, но Александр Бабич умело усилил игру заменами. Фактически, результат сделали именно футболисты, вышедшие со скамейки запасных.

Заметно также, что по общему уровню физической готовности «Черноморец» превосходил «Александрию». Для одесситов уже стало традицией включаться в конце матча (так было, в частности, и с «Олимпиком»). «Александрия» же, наоборот, «подсела», не выдержала темп и пропустила.

Этот результат обостряет борьбу за четвертую-пятую позиции, за два места в квалификации Лиги Европы. «Олимпик», «Александрия» и «Черноморец» равноценно претендуют на почетную миссию. И третьим лишним, соответственно, может оказаться любой. Конечно, ни один из трех претендентов не внушает уверенности в светлом еврокубковом будущем, но имеем то, что имеем. Своего сторониться не нужно.

Ну и нужно искать позитив. «Александрия» растеряла форму и вошла в черную полосу? Зато это обострило интригу в турнирной таблице. Мы же к этому, — интриге на каждом уровне таблицы, — стремимся….