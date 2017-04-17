Разгромы от лидеров и упущенная победа «Иртыша». Обзор седьмого тура КПЛ

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«Кайрат» три безответных мяча провел в ворота «Ордабасы» (3:0), что позволило алматинцам набрать 14 очков и подняться на третье место в турнирной таблице. Хозяева превзошли гостей в желании. Наконец-то, у них начало что-то получаться в плане комбинационной игры. Но все равно им есть куда расти. Хочется надеяться, что к лету улучшат свою игру, поскольку в еврокубках придется играть с более организованными соперниками.

Шымкентцев же подвела оборона, какой-то инертной она предстала в воскресный вечер. А вот в атаке футболисты Алексея Петрушина действовали чуть лучше, особенно в первом тайме и едва не распечатали ворота Владимира Плотникова. Чего стоит прекрасный удар Еркебулана Тунгышбаева из-за пределов штрафной площади. Чуть не докрутил и мяч угодил в крестовину.

При этом шероховатостей в игре «Ордабасы» хватало. В первую очередь в обороне. Очевидно, что шымкентцам в текущем сезоне предстоит отчаянная борьба за «бронзу» и не факт, что они ее выиграют.

Принципиальный соперник алматинцев «Астана» занесла в актив пятую победу подряд. Как и предполагалось, действующие чемпионы расправились с «Окжетпесом» — 3:0. До последнего теплилась надежда, что синегорцам доведется преподнести сюрприз. Однако они откровенно разочаровали и в общем-то занимают заслуженное десятое место, тогда как команда Станимира Стойлова вернулась на привычную первую строчку. И что примечательно, астанчане в третьей игре кряду не пропустили. Думается, и в следующем туре наберут очки, так как дома принимают «Тараз», а вот в девятом их ожидает непростой выезд в Кызылорду.

В остальных играх команды не выявили сильнейшего. «Шахтер» и «Тобол» обменялись голами (1:1), а перед самым финальным свистком устроили массовую потасовку, завершившуюся удалением Дидье Кадио и Алексея Щеткина. В результате, безвыигрышная серия карагандинцев достигла семи туров, а в таблице остались на предпоследнем 11-м месте. Костанайцы в последних трех турах не добрали шесть очков и опустились на пятое место.

Хороший матч выдали «Кайсар» и «Иртыш». Кызылординцы на правах хозяев в течении всей игры оказывали серьезное давление на владения гостей. Но мяч упорно не шел в ворота. А развязка наступила за семь минут до конца основного времени. Сначала шикарный по красоте удар удался бразильскому полузащитнику павлодарцев Родриго. Отчаянный прыжок Марселя Исламкулова только приукрасил гол. Затем самонадеянный выход из ворот Давида Лория лишил гостей победы. Саиди Нтибазонкиза опередил голкипера сборной Казахстана и пробил мимо него точно в ворота.

Пожалуй, результативная ничья 1:1 закономерна. Уж команда Стойчо Младенова точно не заслуживала поражения. Правда, «Кайсар» не сумел выиграть в четвертом туре подряд и это обстоятельство напрямую отразилось на его турнирном положении. После седьмого тура кызылординцы только шестые. «Иртыш» — второй. Отдадим должное футболистам Димитара Димитрова, не проигрывавшим еще в гостевых встречах.

«Тараз» и «Акжайык» голов не забили (0:0). Итоговым результатом навряд ли довольны остались южане, потому что преимущественно в домашних играх вправе рассчитывать на победу. Ведь удачные выезды им не всегда удаются. Впрочем, они недалеко от себя отпустили уральцев. На данный момент «Акжайык» занимает седьмое место и на один балл опережает расположившихся следом таразцев. Если, как отмечалось выше, «Тараз» в следующем туре отправится в гости «Астане», то уральские футболисты дома встретятся с одной из играющих команд чемпионата «Кайсаром». Интересное противостояние ожидается.

В целом команды на своих местах. Лидеры начали выправлять свое турнирное положение и, вероятнее всего, уже не допустят откровенных провалов на длительной дистанции. Между тем «Ордабасы», «Тобол», «Кайсар» постараются вытеснить из призовой тройки «Иртыш».

Напомним результаты седьмого тура: «Шахтер» — «Тобол» 1:1, «Кайрат» — «Ордабасы» 3:0, «Кайсар» — «Иртыш» 1:1, «Тараз» — «Акжайык» 0:0, «Окжетпес» — «Астана» 0:3. Матч «Актобе» — «Атырау» был перенесен на более поздний срок.

Игры восьмого тура пройдут 23 апреля. Встречаются «Атырау» — «Окжетпес», «Астана» — «Тараз», «Акжайык» — «Кайсар», «Иртыш» — «Кайрат», «Ордабасы» — «Тобол». Встреча «Актобе» — «Шахтер» перенесена на более поздний срок.