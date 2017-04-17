Разгромы от лидеров и упущенная победа «Иртыша». Обзор седьмого тура КПЛ
Привычное очертание обрело турнирное положение команд по итогам седьмого тура чемпионата Казахстана по футболу. На авансцену снова вышли «Астана» и «Кайрат», отметившиеся крупными победами в выходные, передает корреспондент Vesti.kz.
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Видимо, что-то случилось...
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«Кайрат» три безответных мяча провел в ворота «Ордабасы» (3:0), что позволило алматинцам набрать 14 очков и подняться на третье место в турнирной таблице. Хозяева превзошли гостей в желании.
Шымкентцев же подвела оборона,
При этом шероховатостей в игре «Ордабасы» хватало. В первую очередь в обороне. Очевидно, что шымкентцам в текущем сезоне предстоит отчаянная борьба за «бронзу» и не факт, что они ее выиграют.
Принципиальный соперник алматинцев «Астана» занесла в актив пятую победу подряд. Как и предполагалось, действующие чемпионы расправились с «Окжетпесом» — 3:0. До последнего теплилась надежда, что синегорцам доведется преподнести сюрприз. Однако они откровенно разочаровали и в
В остальных играх команды не выявили сильнейшего. «Шахтер» и «Тобол» обменялись голами (1:1), а перед самым финальным свистком устроили массовую потасовку, завершившуюся удалением Дидье Кадио и Алексея Щеткина. В результате, безвыигрышная серия карагандинцев достигла семи туров, а в таблице остались на предпоследнем 11-м месте. Костанайцы в последних трех турах не добрали шесть очков и опустились на пятое место.
Хороший матч выдали «Кайсар» и «Иртыш». Кызылординцы на правах хозяев в течении всей игры оказывали серьезное давление на владения гостей. Но мяч упорно не шел в ворота. А развязка наступила за семь минут до конца основного времени. Сначала шикарный по красоте удар удался бразильскому полузащитнику павлодарцев Родриго. Отчаянный прыжок Марселя Исламкулова только приукрасил гол. Затем самонадеянный выход из ворот Давида Лория лишил гостей победы. Саиди Нтибазонкиза опередил голкипера сборной Казахстана и пробил мимо него точно в ворота.
Пожалуй, результативная ничья 1:1 закономерна. Уж команда Стойчо Младенова точно не заслуживала поражения. Правда, «Кайсар» не сумел выиграть в четвертом туре подряд и это обстоятельство напрямую отразилось на его турнирном положении. После седьмого тура кызылординцы только шестые. «Иртыш» — второй. Отдадим должное футболистам Димитара Димитрова, не проигрывавшим еще в гостевых встречах.
«Тараз» и «Акжайык» голов не забили (0:0). Итоговым результатом навряд ли довольны остались южане, потому что преимущественно в домашних играх вправе рассчитывать на победу. Ведь удачные выезды им не всегда удаются. Впрочем, они недалеко от себя отпустили уральцев. На данный момент «Акжайык» занимает седьмое место и на один балл опережает расположившихся следом таразцев. Если, как отмечалось выше, «Тараз» в следующем туре отправится в гости «Астане», то уральские футболисты дома встретятся с одной из играющих команд чемпионата «Кайсаром». Интересное противостояние ожидается.
В целом команды на своих местах. Лидеры начали выправлять свое турнирное положение и, вероятнее всего, уже не допустят откровенных провалов на длительной дистанции. Между тем «Ордабасы», «Тобол», «Кайсар» постараются вытеснить из призовой тройки «Иртыш».
Напомним результаты седьмого тура: «Шахтер» — «Тобол» 1:1, «Кайрат» — «Ордабасы» 3:0, «Кайсар» — «Иртыш» 1:1, «Тараз» — «Акжайык» 0:0, «Окжетпес» — «Астана» 0:3. Матч «Актобе» — «Атырау» был перенесен на более поздний срок.
Игры восьмого тура пройдут 23 апреля. Встречаются «Атырау» — «Окжетпес», «Астана» — «Тараз», «Акжайык» — «Кайсар», «Иртыш» — «Кайрат», «Ордабасы» — «Тобол». Встреча «Актобе» — «Шахтер» перенесена на более поздний срок.
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