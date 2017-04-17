«Манчестер Сити» готов заплатить за Алексиса € 50 млн
«Манчестер Сити» в предстоящее летнее трансферное окно готов заплатить за нападающего «Арсенала» Алексиса Санчеса € 50 млн.
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Как сообщает Manchester Evening News, руководство «горожан» уже сейчас активно работает над этой сделкой.
Ранее в СМИ уже сообщалось, что форвард, чей контракт с «Арсеналом» действует до лета 2018 года, не собирается перебираться в другой лондонский клуб и близок к переходу в «Манчестер Сити».
При этом «Арсенал» хочет выручить с продажи Санчеса не менее € 50 млн, которые и готов потратить «Манчестер Сити» на усиление своей атакующей линии.
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