«Тараз» в кубковом матче с «Кайратом» проверит молодежь

— Игра сложная, у нас все игры сложные. Практически играет один человек. Травма Кургулина, травма Бабахановых. Хорошо, что у нас восстановился, ну как восстановился, на уколах сыграл Шипицин. Не хватает в атакующих действиях креатива, скорости не хватает. Медленно, тяжело забивают. При плотной обороне противник, противник тоже тяжело играл. Тяжело скрывать, но нам нужны быстрые игроки. Ну, то что есть, то есть. Зайнутдинов хорошо вышел, добавил динамики, скорости добавил. Я читаю не плохо. Моррис вышел после болезни. Что делать, будем играть. Плюс сейчас молодежь есть, молодежи предстоит большой испытаний с «Кайратом». Потому что, состав будет комбинированный. Дадим отдохнуть тем, кто уже под нагрузкой находился. Проверим нашу молодежь, — сказал Талгаев.