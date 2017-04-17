Китайские инвесторы отказались от покупки доли в футбольном клубе «Саутгемптон»

Руководство «Саутгемптона» в январе официально подтвердило факт переговоров с китайскими инвесторами. Подробности возможной сделки не сообщались, но по информации источника, переговоры об инвестициях в размере 200 миллионов фунтов стерлингов продолжались в течение нескольких месяцев.

«Руководствуясь принципами благоразумия, компания приняла решение прекратить эту серьезную реструктуризацию крупных активов, чтобы обеспечить нормальное развитие и защитить интересы всех инвесторов», — говорится в заявлении компании.