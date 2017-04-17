Китайские инвесторы отказались от покупки доли в футбольном клубе «Саутгемптон»
МОСКВА, 17 апр —
Р-Спорт. Китайская компания Lander Sports Development Co отказалась от планов покупки 80% акций английского футбольного клуба «Саутгемптон» в связи с изменением политики правительства страны в отношении заморских инвестиций, сообщает агентство Франс Пресс.
Руководство «Саутгемптона» в январе официально подтвердило факт переговоров с китайскими инвесторами. Подробности возможной сделки не сообщались, но по информации источника, переговоры об инвестициях в размере 200 миллионов фунтов стерлингов продолжались в течение нескольких месяцев.
«Руководствуясь принципами благоразумия, компания приняла решение прекратить эту серьезную реструктуризацию крупных активов, чтобы обеспечить нормальное развитие и защитить интересы всех инвесторов», — говорится в заявлении компании.
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