Куртуа должен вернуться в строй к полуфиналу Кубка Англии с «Тоттенхэмом»

Ранее стало известно, что вратарь пропустит матч с «Манчестер Юнайтед» в 33-м туре чемпионата Англии, так как получил травму лодыжки на тренировке.



Как сообщает The Telegraph, это повреждение он получил на тренировочной базе «Челси» во время съёмок рекламного ролика для НБА. Пытаясь поймать баскетбольный мяч, Куртуа неудачно приземлился на землю и подвернул стопу.

Издание отмечает, что повреждение не серьёзное и Куртуа сможет восстановиться к игре за выход в финал Кубка Англии.