Месси не нравится игра «Барселоны»
Нападающему «Барселоны» Лионелю Месси не нравится качество игры команды, сообщает испанское
интернет-издание Sport.
Согласно информации источника, аргентинский футболист сказал об этом своему партнёру по команде Луису Суаресу сразу же после окончания домашнего матча 32-го тура чемпионата Испании с «Реалом Сосьедад». Каталонцы выиграли со счётом 3:2, а сам Месси стал автором дубля и голевой передачи.
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