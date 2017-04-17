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17 апреля 2017, 9:40 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Месси не нравится игра «Барселоны»

Нападающему «Барселоны» Лионелю Месси не нравится качество игры команды, сообщает испанское интернет-издание Sport.

Согласно информации источника, аргентинский футболист сказал об этом своему партнёру по команде Луису Суаресу сразу же после окончания домашнего матча 32-го тура чемпионата Испании с «Реалом Сосьедад». Каталонцы выиграли со счётом 3:2, а сам Месси стал автором дубля и голевой передачи.

В данный момент сине-гранатовые занимают 2-е место в турнирной таблице, заработав 72 очка. Они уступают занимающему 1-ю строчку мадридскому «Реалу» 3 очка, однако у «сливочных» игра в запасе. В 33-м туре «Барселоне» предстоит выездная встреча с «Реалом», которая состоится 23 апреля.

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