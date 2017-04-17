Перес сказал Зидану, что тот останется наставником «Реала»

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Согласно информации источника, французский специалист не будет отправлен в отставку вне зависимости от результатов команды. Сам Зидан уже знает о решении руководства «Королевского клуба», которое сообщил ему президент «сливочных» Флорентино Перес.



Последний постоянно поддерживает связь с Зиданом, которому полностью доверяет.



Зидан возглавил «сливочных» по ходу предыдущего сезона, сменив уволенного за неудовлетворительные результаты Рафаэля Бенитеса. Команда под его руководством выиграла Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. Контракт тренера с «Реалом» рассчитан до лета 2018 года.