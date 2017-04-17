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17 апреля 2017, 9:29 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

ПФЛК вручила призы в Кызылорде

Перед стартом матча VII тура Чемпионата «Кайсар» — «Иртыш» Спортивный директор ПФЛК Павел Демян вручил призы лучшему тренеру Первой лиги сезона 2016 года, лучшему тренеру и лучшему игроку Премьер-Лиги в марте 2017 г.

Перед стартом матча VII тура Чемпионата <span class=error>Кайсар</span> — Иртыш Спортивный директор <span class=error>ПФЛК</span> Павел <span class=error>Демян</span> вручил призы лучшему тренеру Первой лиги сезона 2016 года лучшему тренеру и лучшему игроку <nobr>Премьер-Лиги</nobr> в марте 2017 г. Увеличить
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Напомним, что по итогам голосования среди коллег, Султан Абильдаев был признан коллегами лучшим тренером прошедшего сезона в Первенстве Казахстана среди клубов Первой Лиги. А кызылординский «Кайсар» в 2016 году стал победителем турнира.

Младенов и Байжанов — победители голосвания среди главных тренеров клубов Премьер-Лиги в номинациях «Лучший тренер марта» и «Лучший игрок марта» в Чемпионате, учрежденные ПФЛК в новом футбольном сезоне.

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