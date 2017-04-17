ПФЛК вручила призы в Кызылорде
Перед стартом матча VII тура Чемпионата «Кайсар» — «Иртыш» Спортивный директор ПФЛК Павел Демян вручил призы лучшему тренеру Первой лиги сезона 2016 года, лучшему тренеру и лучшему игроку
Премьер-Лиги в марте 2017 г.
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Напомним, что по итогам голосования среди коллег, Султан Абильдаев был признан коллегами лучшим тренером прошедшего сезона в Первенстве Казахстана среди клубов Первой Лиги. А кызылординский «Кайсар» в 2016 году стал победителем турнира.
Младенов и Байжанов — победители голосвания среди главных тренеров клубов
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