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17 апреля 2017, 9:09 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

МЮ готов подписать Харта, если потеряет де Хеа, «Челси» — если уйдёт Куртуа

Вратарь «Манчестер Сити» Джо Харт, который в нынешнем сезоне выступает за «Торино» на правах аренды, может в межсезонье перейти в «Манчестер Юнайтед» или «Челси», утверждает Daily Mail.

Вратарь Манчестер Сити Джо <span class=error>Харт</span> который в нынешнем сезоне выступает за <span class=error>Торино</span> на правах аренды может в межсезонье перейти в Манчестер Юнайтед или <span class=error>Челси</span> утверждает Daily <span class=error>Mail</span>. Увеличить
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Как стало известно, манкунианцы готовы рассмотреть вариант приобретения 29-летнего Харта в случае расставания с Давидом Де Хеа, а лондонцы — с Тибо Куртуа, на которых претендует «Реал».

Ранее главный тренер «Торино» Синиша Михайлович сказал, что клуб хотел бы продлить аренду Харта, однако «Ман Сити» настаивает только на полноценном трансфере голкипера приблизительно за € 17,5 млн.

В текущем сезоне Харт провёл 30 матчей в Серии А и пропустил 49 голов.

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