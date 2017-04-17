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Как стало известно, манкунианцы готовы рассмотреть вариант приобретения 29-летнего Харта в случае расставания с Давидом Де Хеа, а лондонцы — с Тибо Куртуа, на которых претендует «Реал».

Ранее главный тренер «Торино» Синиша Михайлович сказал, что клуб хотел бы продлить аренду Харта, однако «Ман Сити» настаивает только на полноценном трансфере голкипера приблизительно за € 17,5 млн.



В текущем сезоне Харт провёл 30 матчей в Серии А и пропустил 49 голов.