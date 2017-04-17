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17 апреля 2017, 9:08 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Галатасарай» контактировал с агентом Маскерано, предложив двухлетний контракт

Защитник «Барселоны» Хавьер Маскерано может в летнее трансферное окно перейти в «Галатасарай», сообщает Sözcü.

Согласно информации источника, турецкий клуб уже контактировал с агентом футболиста сборной Аргентины. «Галатасарай» ищет защитника, и тренерский штаб команды считает, что Маскерано сможет быть ей полезен.

Турки готовы заплатить каталонскому клубу за 33-летнего игрока € 5 млн, а ему самому предлагают двухлетний контракт.

Ранее сообщалось, что руководство «Барселоны» не рассчитывает на Маскерано в следующем сезоне и намерено выставить его на трансфер. Соглашение Маскерано с испанским грандом в силе до лета 2019 года.

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