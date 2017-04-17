«Галатасарай» контактировал с агентом Маскерано, предложив двухлетний контракт

Согласно информации источника, турецкий клуб уже контактировал с агентом футболиста сборной Аргентины. «Галатасарай» ищет защитника, и тренерский штаб команды считает, что Маскерано сможет быть ей полезен.



Турки готовы заплатить каталонскому клубу за 33-летнего игрока € 5 млн, а ему самому предлагают двухлетний контракт.



Ранее сообщалось, что руководство «Барселоны» не рассчитывает на Маскерано в следующем сезоне и намерено выставить его на трансфер. Соглашение Маскерано с испанским грандом в силе до лета 2019 года.