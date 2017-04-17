Полузащитник «Шахтера» забил три автогола за семь туров КПЛ-2017
Полузащитник «Шахтера» Сергей Скорых забил три мяча в свои ворота за семь туров казахстанской
премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz.
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Впервые автоголом Скорых отметился 1 апреля в домашнем матче с «Астаной» (1:2). Эта игра по календарю должна была пройти в рамках 14-го тура, но прошла в пятом
Затем Скорых отправил мяч в свои ворота в гостевом матче шестого тура с «Атырау» (3:3) и в домашней встрече седьмого тура с «Тоболом» (1:1), которая состоялась вчера, 16 апреля.
Собственные ворота Скорых поражал на 92-й, 83-й и 45-й минутах соответственно. Причем, изначально мячи в матчах с «Астаной» и «Атырау» записывались на других футболистов, но затем в официальных протоколах были изменены на Скорыха.
32-летний Скорых в этом сезоне КПЛ выходил в стартовом составе «Шахтера» во всех семи матчах КПЛ и лишь в двух играх был заменен — в обоих случаях на 70-й минуте. На счету полузащитника одна желтая карточка, а его клуб занимает предпоследнее, 11-е место.
Воспитанник петропавловского футбола Скорых известен по выступлениям за родной «Есиль-Богатырь» (сейчас — «КызылЖар СК»), «Иртыш», «Тобол», «Жетысу», «Тараз» и «Кайсар». Всю карьеру, которая началась в 2001 году, он играет в высшем дивизионе чемпионата страны. С 2003 по 2011 год Cкорых провел 28 матчей за сборную Казахстана.
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