ФК «Бастия» понесет серьезное наказание за беспорядки на матче с «Лионом»

Начало матча между командами было отложено из-за того, что болельщики «Бастии» выбежали на поле и пытались напасть на игроков «Лиона». Спустя 50 минут команды вышли и провели первый тайм, по окончании которого случилась потасовка между выбежавшим на поле болельщиком и голкипером «Лиона» Антони Лопешем. Началась драка, в ходе которой один из стюардов встречи попытался нанести удар защитнику гостевой команды Муктару Дьякаби. Решение о том, когда будет доиграна встреча, пока не принято.

«Возмущению нет предела, за подобные инциденты нужно применять серьезные санкции, — сказал Брайар. — Лига быстро разберется в этой ситуации, нанесен удар по имиджу французского футбола, подобного в спорте не должно быть. Санкции будут применены в отношении принимающей стороны и конкретных лиц».

«Дело не ограничится закрытием стадиона на определенное количество матчей, — продолжил госсекретарь по делам спорта правительства Франции. — Необходимо сделать так, чтобы справедливость восторжествовала и болельщики перестали поступать подобным образом. Нужно наказать виновных, ведь есть понимание, что к таким инцидентам зачастую причастны силы, не имеющие отношения к болельщикам и клубу».

Это уже не первый инцидент подобного рода на нынешней неделе, в котором оказывается замешан «Лион». В четверг более тысячи болельщиков выбежали на поле перед началом матча ¼ финала Лиги Европы между французским клубом и «Бешикташем». Это случилось за 15 минут до начала встречи. Болельщики французского клуба, располагавшиеся на нижних секторах трибун, испугались действий турецких фанатов, которые бросали пиротехнику с верхних рядов.

В итоге тогда встреча началась на 45 минут позже. На стадионе «Лиона», вмещающем 59 тысяч зрителей, собралось больше 15 тысяч фанатов «Бешикташа». Кроме того, на арене возникла массовая драка, в которой фанаты обеих команд использовали различные подручные средства. Позднее Союз европейских футбольных ассоциаций открыл дисциплинарное дело в связи со случившимся.