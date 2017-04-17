ФК «Бастия» понесет серьезное наказание за беспорядки на матче с «Лионом»
МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. К футбольному клубу «Бастия» будут применены серьезные санкции по итогам инцидента, в результате которого болельщики команды выбежали на поле и пытались атаковать игроков «Лиона» в матче чемпионата Франции. Об этом заявил госсекретарь по делам спорта правительства Франции Тьерри Брайар, которого цитирует AFP.
Начало матча между командами было отложено
«Возмущению нет предела, за подобные инциденты нужно применять серьезные санкции, — сказал Брайар. — Лига быстро разберется в этой ситуации, нанесен удар по имиджу французского футбола, подобного в спорте не должно быть. Санкции будут применены в отношении принимающей стороны и конкретных лиц».
«Дело не ограничится закрытием стадиона на определенное количество матчей, — продолжил госсекретарь по делам спорта правительства Франции. — Необходимо сделать так, чтобы справедливость восторжествовала и болельщики перестали поступать подобным образом. Нужно наказать виновных, ведь есть понимание, что к таким инцидентам зачастую причастны силы, не имеющие отношения к болельщикам и клубу».
Это уже не первый инцидент подобного рода на нынешней неделе, в котором оказывается замешан «Лион». В четверг более тысячи болельщиков выбежали на поле перед началом матча ¼ финала Лиги Европы между французским клубом и «Бешикташем». Это случилось за 15 минут до начала встречи. Болельщики французского клуба, располагавшиеся на нижних секторах трибун, испугались действий турецких фанатов, которые бросали пиротехнику с верхних рядов.
В итоге тогда встреча началась на 45 минут позже. На стадионе «Лиона», вмещающем 59 тысяч зрителей, собралось больше 15 тысяч фанатов «Бешикташа». Кроме того, на арене возникла массовая драка, в которой фанаты обеих команд использовали различные подручные средства. Позднее Союз европейских футбольных ассоциаций открыл дисциплинарное дело в связи со случившимся.
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