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17 апреля 2017, 1:28 | Футбол: Зарубежный | Советский спорт

Артем Федецкий: Думаю, у Фрингса неплохое будущее на тренерском поприще

Защитник «Дармштадта» Артем Федецкий рассказал о методах работы главного тренера команды Торстена Фрингса.

Защитник Дармштадта Артем <span class=error>Федецкий</span> рассказал о методах работы главного тренера команды <span class=error>Торстена</span> <span class=error>Фрингса</span>. Увеличить
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— Ваши впечатления от работы под руководством Торстена Фрингса? Все-таки — легенда немецкого футбола…

— Прежде всего — это современный тренер, который стремится играть в атакующий футбол. Первое, на что я обратил внимание, когда он возглавил «Дармштадт», — это общение. При Норберте Майере тренировки тоже были интересными, но Фрингс привнес еще и эмоциональную составляющую. Он — очень хороший человек, общается со всеми футболистами, часто шутит. Это первая команда, в которой Фрингс работает главным тренером. Думаю, если будет продолжать в таком же стиле — у него неплохое будущее на тренерском поприще, — цитирует Федецкого «Футбол 24».

40-летний Торстен Фрингс возглавил «Дармштадт» 27 декабря 2016 года. В качестве игрока выступал за «Алеманию», «Вердер», «Боруссию», (Д) и «Торонто». Чемпион Германии, обладатель Кубка Германии, серебряный и бронзовый призер чемпионата мира, серебряный призер чемпионата Европы.

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