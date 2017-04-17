Дубль Товена помог «Марселю» разгромить «Сент-Этьен» в чемпионате Франции по футболу

Встреча, прошедшая в воскресенье в Марселе, завершилась победой хозяев поля со счетом 4:0. Дубль оформил Флориан Товен (22-я и 58-я минуты), еще по мячу забили Бафетимби Гомис (31) и Димитри Пайет (90+3).

Серия «Марселя» без поражений длится шесть матчей. В следующем туре марсельский клуб 21 апреля сыграет на выезде с «Нанси», а «Сент-Этьен» 23 апреля примет «Ренн».