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17 апреля 2017, 1:19 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Дубль Товена помог «Марселю» разгромить «Сент-Этьен» в чемпионате Франции по футболу

«Марсель» крупно обыграл «Сент-Этьен» в матче 33-го тура чемпионата Франции по футболу.

Встреча, прошедшая в воскресенье в Марселе, завершилась победой хозяев поля со счетом 4:0. Дубль оформил Флориан Товен (22-я и 58-я минуты), еще по мячу забили Бафетимби Гомис (31) и Димитри Пайет (90+3).

Серия «Марселя» без поражений длится шесть матчей. В следующем туре марсельский клуб 21 апреля сыграет на выезде с «Нанси», а «Сент-Этьен» 23 апреля примет «Ренн».

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