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17 апреля 2017, 0:01 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Сельта» разгромила «Гранаду» в чемпионате Испании

«Сельта» разгромила «Гранаду» в матче 32-го тура испанской Примеры.

Встреча проходила в Гранаде на стадионе «Лос-Карменес» и завершилась со счётом 3:0 в пользу гостей.

В середине первого тайма отличился Хосабед. На 73-й минуте Марсело Диас удвоил преимущество «Сельты», а три минуты спустя Клаудио Бове забил третий мяч.

«Сельта» (44 очка) занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Гранада» (20 баллов) идёт 19-й и отстаёт от спасительной 17-й строчки на 7 очков.

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