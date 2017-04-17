«Сельта» разгромила «Гранаду» в чемпионате Испании
«Сельта» разгромила «Гранаду» в матче 32-го тура испанской Примеры.
Встреча проходила в Гранаде на стадионе «Лос-Карменес» и завершилась со счётом 3:0 в пользу гостей.
В середине первого тайма отличился Хосабед. На 73-й минуте Марсело Диас удвоил преимущество «Сельты», а три минуты спустя Клаудио Бове забил третий мяч.
«Сельта» (44 очка) занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Гранада» (20 баллов) идёт 19-й и отстаёт от спасительной 17-й строчки на 7 очков.
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