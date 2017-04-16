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16 апреля 2017, 23:54 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Тьерри Брайар: Дело не ограничится закрытием стадиона «Бастии» на несколько игр

Госсекретарь по делам спорта правительства Франции Тьерри Брайар осудил инциденты, произошедшие во время матча лиги 1 между «Бастией» и «Лионом».

Дважды фанаты корсиканской команды прорывались на поле и атаковали игроков «Лиона», из-за чего игра сначала была отложена, а потом отменена.

— Я возмущен, — цитирует AFP Брайара. — Это неприемлемые действия, за которые полагаются тяжелые санкции. Лига быстро с этим разберется. Это был плохой день для французского спорта, он нанес удар по нашему имиджу. Такого в спорте не должно быть. Мы должны принять все необходимые меры. Всегда хочется укрепить диалог между фанатами и клубами. Работа ведется.

Санкции будут приняты. Будут санкции в отношении принимающей стороны, в отношении конкретных нарушителей. Этим займется прокурор, так что дело не ограничится закрытием стадиона на несколько игр. Мы должны сделать так, чтобы справедливость восторжествовала. Чтобы болельщики перестали это делать раз и навсегда. Законодательной базы сейчас достаточно. Нужно лишь наказать виновных. Еще в ноябре, когда тренер «Бастии» угрожал отомстить, я обратил внимание, что это неприемлемо. Видимо, во что все вылилось.

Мы также понимаем, что к таким инцидентам бывают причастны некие силы, не имеющие отношения к болельщикам и клубу. Но болельщицкие объединения тоже должны идти нам навстречу, налаживать диалог.

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