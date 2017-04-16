Матч был сорван фанатами корсиканской команды, которые перед игрой и во время матча нападали на футболистов «Лиона», прорываясь на поле.

Как сообщает L’Equipe, прокурор Николя Бессон подтвердил, что по факту насилия будет проведено расследование. Заниматься делом поручено Управлению общественной безопасности.