Прокуратура расследует инциденты на матче «Бастия» — «Лион»
Правоохранительные органы будут расследовать инциденты, которые произошли во время матча 33-го тура чемпионата Франции между «Бастией» и «Лионом».
Матч был сорван фанатами корсиканской команды, которые перед игрой и во время матча нападали на футболистов «Лиона», прорываясь на поле.
Как сообщает L’Equipe, прокурор Николя Бессон подтвердил, что по факту насилия будет проведено расследование. Заниматься делом поручено Управлению общественной безопасности.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter