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16 апреля 2017, 23:48 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Прокуратура расследует инциденты на матче «Бастия» — «Лион»

Правоохранительные органы будут расследовать инциденты, которые произошли во время матча 33-го тура чемпионата Франции между «Бастией» и «Лионом».

Матч был сорван фанатами корсиканской команды, которые перед игрой и во время матча нападали на футболистов «Лиона», прорываясь на поле.

Как сообщает L’Equipe, прокурор Николя Бессон подтвердил, что по факту насилия будет проведено расследование. Заниматься делом поручено Управлению общественной безопасности.

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