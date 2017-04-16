Фанаты на Корсике побили футболистов «Лиона»

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У «Лиона» выдалась неделя неприятных приключений. В четверг на 45 минут был отложен матч команды в Лиге Европы с «Бешикташем». Тогда на поле лионского стадиона высыпала толпа французских болельщиков, спасавшихся от пиротехнических средств и различных предметов, которыми их забросали с верхнего яруса турки. Теперь же были атакованы непосредственно футболисты.

Началось с того, что во время разминки на поле прорвалась группа фанатов «Бастии» численностью около полусотни человек. Они принялись толкать голландского полузащитника Мемфиса Депая, потом набросились на запасного вратаря Матье Горжелена. Завязалась массовая стычка. Футболисты отбивались, прежде чем укрыться в раздевалке. Фанаты преследовали их до самого туннеля. Публика между тем освистывала эту безобразную акцию земляков.

«Царил полный хаос. Непонятно, что делала служба безопасности. Матч вообще не следовало проводить. Надо было сразу присудить победу «Лиону», — выразил мнение на сайте L’Equipe известный журналист этого издания Эрве Пено.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="fr" dir="ltr">.<a href="https://twitter.com/SCBastia">@scbastia</a> 0-0 <a href="https://twitter.com/OL">@OL</a><a href="https://twitter.com/hashtag/Lopes?src=hash">#Lopes</a> agressé en bas à gauche <a href="https://twitter.com/hashtag/TeamOL?src=hash">#TeamOL</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/SCBOL?src=hash">#SCBOL</a> <a href="https://t.co/uKUcBdfv1I">pic.twitter.com/uKUcBdfv1I</a></p>— OL_Plus (@OL_Plus) <a href="https://twitter.com/OL_Plus/status/853650252666200064">16 апреля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

…Стартовый свисток был дан с задержкой на 50 минут, хотя главный тренер гостей Брюно Женезьо был против того, чтобы его команда выходила на поле. «Играть нельзя! Мы не на войну приехали», — возбужденно убеждал он. Однако президент клуба Жан-Мишель Олас настоял на том, чтобы лионцы все-таки сыграли.

В перерыве, когда гости уходили в раздевалку стадиона «Арман-Сезари», более известного как «Фюрьяни», вспыхнул новый инцидент. Голкипер Антони Лопеш медленно покидал ворота, когда на него налетел человек в костюме. Находившиеся рядом люди принялись их разнимать. К месту конфликта побежала охрана и игроки «Лиона». При этом в районе центра поля, как явствует из видеозаписи, стюард, которого выдает оранжевая жилетка, ударил одного из футболистов.

В итоге Французская профессиональная лига распространила коммюнике, сообщив об официальном решении прекратить матч.

Спокойно покинуть стадион команде гостей, тем не менее, не было суждено. Уже занявшие места в автобусе игроки «Лиона» вернулись, по просьбе префекта Корсики, в раздевалку, так как за пределами спортивной арены не была обеспечена безопасность. Уехать в аэропорт они смогли спустя полчаса.

«Бастия» занимает в чемпионате Франции последнее место и является очевидным кандидатом на вылет из высшего дивизиона.