Потасовка в перерыве матча в Бастии началась из-за конфликта вратаря со стюардом

Как пишет Get Football News France, Лопеш направился за бутылкой водоы, которая стояла у ворот, и к нему подошёл стюард, который попросил не провоцировать фанатов, до начала матча атаковавших игроков «Лиона». В ответ голкипер оттолкнул работника, и на поле выбежали другие стюарды, а также игроки и фанаты. Один из стюардов во время потасовки атаковал защитника «Лиона» Муктара Диакаби.



В итоге мяч был отменён при счёте 0:0. «Лион» сумел покинуть стадион спустя некоторое время после отмены встречи, автобус команды сопровождала полиция.