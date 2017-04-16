Потасовка в перерыве матча в Бастии началась из-за конфликта вратаря со стюардом
Потасовка в перерыве матча между «Бастией» и «Лионом» в 33-м туре чемпионата Франции, которая привела к отмене встречи, началась
из-за конфликта вратаря «ткачей» Антони Лопеша со стюардом.
Как пишет Get Football News France, Лопеш направился за бутылкой водоы, которая стояла у ворот, и к нему подошёл стюард, который попросил не провоцировать фанатов, до начала матча атаковавших игроков «Лиона». В ответ голкипер оттолкнул работника, и на поле выбежали другие стюарды, а также игроки и фанаты. Один из стюардов во время потасовки атаковал защитника «Лиона» Муктара Диакаби.
В итоге мяч был отменён при счёте 0:0. «Лион» сумел покинуть стадион спустя некоторое время после отмены встречи, автобус команды сопровождала полиция.
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