Отчет о матче Премьер-Лиги «Тараз» — «Акжайык»
«Тараз» в матче седьмого тура
Премьер-Лиги сыграл с уральским «Акжайыком».
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«Тараз» — «Акжайык» 0:0
Предупреждения: Эргашев 73, Шипицин 77 — Ортиз 49
«Тараз»: Логиновский, Диара (Эргашев 46), Фещук (Морис 65), Мухаметшин (к), Шипицин, Горданец, Миюшкович, Амирханов, Молтусинов, Таубай (Зайнутдинов 70), Кожамберды
Резерв: Сатубалдин, Сейдахмет, Нуралы, Байжанов, Азовский, Раимбек
«Акжайык»: Толебаев, Ортиз, Николич, Одибе, Изу, Аренас Дельгадо (Перцух 68), Валиуллин (Тапалов 90+4), Шмидт, Сапанов (к) (Шабаев 90+2), Заречный, Ерсалимов
Резерв: Котляр, Рубио, Антипов, Чулагов, Омаров, Сергиенко
Судьи: Чеховский (Астана), Лабашов, Калачев (оба — Атырау)
16 апреля. Тараз. Стадион «Центральный». 3 000 зрителей.
Команды начали матч
После перерыва два хороших удара
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