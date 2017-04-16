Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29447695/
16 апреля 2017, 22:10 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

Отчет о матче Премьер-Лиги «Тараз» — «Акжайык»

«Тараз» в матче седьмого тура Премьер-Лиги сыграл с уральским «Акжайыком».

<span class=error>Тараз</span> в матче седьмого тура <nobr>Премьер-Лиги</nobr> сыграл с уральским Акжайыком. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Тараз» — «Акжайык» 0:0
Предупреждения: Эргашев 73, Шипицин 77 — Ортиз 49
«Тараз»: Логиновский, Диара (Эргашев 46), Фещук (Морис 65), Мухаметшин (к), Шипицин, Горданец, Миюшкович, Амирханов, Молтусинов, Таубай (Зайнутдинов 70), Кожамберды
Резерв: Сатубалдин, Сейдахмет, Нуралы, Байжанов, Азовский, Раимбек
«Акжайык»: Толебаев, Ортиз, Николич, Одибе, Изу, Аренас Дельгадо (Перцух 68), Валиуллин (Тапалов 90+4), Шмидт, Сапанов (к) (Шабаев 90+2), Заречный, Ерсалимов
Резерв: Котляр, Рубио, Антипов, Чулагов, Омаров, Сергиенко
Судьи: Чеховский (Астана), Лабашов, Калачев (оба — Атырау)
16 апреля. Тараз. Стадион «Центральный». 3 000 зрителей.

Команды начали матч довольно-таки бодро. Больше владели мячом гости. В начале матча Дельгадо опасно пробил по воротам соперника. Несколько атак провели и хозяева.

После перерыва два хороших удара из-за пределов штрафной удался Мейраму Сапанову, ноЛогиновский красивом прыжке поймал мяч, а второй удар прошел чуть выше ворот. А в ответ вышедшие на замену игроки «Тараза» Морис и Эргашев в упор пробили по воротам Толебаева. Но Денис отразил удар Мориса. А Эргашеву не дал забить Азат Ерсалимов успев поставить ногу, и спас команду от пропущенного гола. В матче очень хорошию игру показали Аренас Дельгадо и Азат Ерсалимов. Грамотно сыграли и защитники, а капитан команды Мейрам Сапанов помогал и в атаке.

Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
16 апреля

Трансляции матчей седьмого тура Премьер-Лиги

Тренер Котто хочет боя с Головкиным

Нурсултанов одержал первую победу нокаутом на профи-ринге