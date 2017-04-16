«Тараз» — «Акжайык» 0:0

Предупреждения: Эргашев 73, Шипицин 77 — Ортиз 49

«Тараз»: Логиновский, Диара (Эргашев 46), Фещук (Морис 65), Мухаметшин (к), Шипицин, Горданец, Миюшкович, Амирханов, Молтусинов, Таубай (Зайнутдинов 70), Кожамберды

Резерв: Сатубалдин, Сейдахмет, Нуралы, Байжанов, Азовский, Раимбек

«Акжайык»: Толебаев, Ортиз, Николич, Одибе, Изу, Аренас Дельгадо (Перцух 68), Валиуллин (Тапалов 90+4), Шмидт, Сапанов (к) (Шабаев 90+2), Заречный, Ерсалимов

Резерв: Котляр, Рубио, Антипов, Чулагов, Омаров, Сергиенко

Судьи: Чеховский (Астана), Лабашов, Калачев (оба — Атырау)

16 апреля. Тараз. Стадион «Центральный». 3 000 зрителей.



Команды начали матч довольно-таки бодро. Больше владели мячом гости. В начале матча Дельгадо опасно пробил по воротам соперника. Несколько атак провели и хозяева.



После перерыва два хороших удара из-за пределов штрафной удался Мейраму Сапанову, ноЛогиновский красивом прыжке поймал мяч, а второй удар прошел чуть выше ворот. А в ответ вышедшие на замену игроки «Тараза» Морис и Эргашев в упор пробили по воротам Толебаева. Но Денис отразил удар Мориса. А Эргашеву не дал забить Азат Ерсалимов успев поставить ногу, и спас команду от пропущенного гола. В матче очень хорошию игру показали Аренас Дельгадо и Азат Ерсалимов. Грамотно сыграли и защитники, а капитан команды Мейрам Сапанов помогал и в атаке.