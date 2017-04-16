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16 апреля 2017, 22:05 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

«Лион» смог покинуть стадион «Бастии» только под прикрытием полиции

К стадиону «Бастии» были вызваны дополнительные отряды полиции.

Как сообщает RMC, игроков и сотрудников «Лиона» удалось вывезти на автобусе в аэропорт с территории стадиона. Ранее они вынуждены были вернуться из автобуса в раздевалки, поскольку агрессивно настроенные фанаты «Бастии» поджидали их выезда, чтобы напасть. В сопровождении полицейских автобус двинулся в сторону аэропорта. При этом полиции пришлось применять силу и слезоточивый газ против фанатов, который пытались прорваться к автобусу.

Напомним, что игра 33-го тура лиги 1 между «Бастией» и «Лионом» была сорвана из-за двух нападений на игроков «Лиона» со стороны фанатов корсиканского клуба.

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