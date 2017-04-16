Стюард на стадионе «Бастии» пытался ударить игрока «Лиона»

Как сообщает RMC, во второй стычке, случившейся в перерыве, принял участие один из стюардов. Он начал толкаться с вратарем «Лиона» Антони Лопешом. Когда потасовка стала массовой, стюард даже пытался ударить одного из игроков «Лиона». Этот факт может привести к особенно жестким санкциям в отношении «Бастии».

Напомним, что еще перед игрой на футболистов «Лиона» напали фанаты «Бастии», из-за чего встреча была отложена на 50 минут.