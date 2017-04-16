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16 апреля 2017, 21:52 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Бывший главный тренер «Бастии» обещал «Лиону» «разобраться по-мужски» на Корсике

Французские СМИ вспомнили угрозы бывшего главного тренера «Бастии» Франсуа Чикколини в адрес игроков «Лиона», которые он произнес 5 ноября после матча 12-го тура лиги 1 между командами.

«Лион» тогда победил дома со счетом 2:1 в эмоциональном матче с пенальти в свою пользу и двумя удалениями у «Бастии».

— «Лион» еще приедет к нам, — приводит BeInSport слова, сказанные Чикколини после того матча. — Когда они приедут на Корсику, им не удастся найти оправданий. Потому что все будет решаться по-мужски, как это делается на Корсике.

Отметим, что Чикколини был уволен в феврале, однако болельщики «Бастии» решили отомстить «Лиону». Сегодняшний матч был сорван из-за нападения фанатов на игроков «Лиона». Первое случилось перед игрой, из-за чего матч начался позже на 50 минут, а второе — в перерыве, после чего игра была отменена вовсе.

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