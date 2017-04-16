Бывший главный тренер «Бастии» обещал «Лиону» «разобраться по-мужски» на Корсике

«Лион» тогда победил дома со счетом 2:1 в эмоциональном матче с пенальти в свою пользу и двумя удалениями у «Бастии».

— «Лион» еще приедет к нам, — приводит BeInSport слова, сказанные Чикколини после того матча. — Когда они приедут на Корсику, им не удастся найти оправданий. Потому что все будет решаться по-мужски, как это делается на Корсике.