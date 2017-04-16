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16 апреля 2017, 21:50 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Бетис» выиграл у «Эйбара», прервав серию из трёх поражений в Примере

В матче 32-го тура испанской Примеры «Бетис» обыграл «Эйбар», сумев прервать серию из трёх поражений.

Встреча, прошедшая на стадионе «Бенито Вильямари», завершилась со счётом 2:0.

Хозяева открыли счёт на 2-й минуте, когда точным ударом отметился Жонас Мартен. Окончательный результат установил на 89-й минуте Даниель Себальос.

В таблице Примеры «Бетис» (34 очка) располагается на 14-й строчке, а «Эйбар» (50) занимает восьмое место.

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