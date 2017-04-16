«Бетис» выиграл у «Эйбара», прервав серию из трёх поражений в Примере
В матче 32-го тура испанской Примеры «Бетис» обыграл «Эйбар», сумев прервать серию из трёх поражений.
Встреча, прошедшая на стадионе «Бенито Вильямари», завершилась со счётом 2:0.
Хозяева открыли счёт на 2-й минуте, когда точным ударом отметился Жонас Мартен. Окончательный результат установил на 89-й минуте Даниель Себальос.
В таблице Примеры «Бетис» (34 очка) располагается на 14-й строчке, а «Эйбар» (50) занимает восьмое место.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter