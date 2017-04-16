Операция «Скорость» и другие ходы Жозе. Как Моуринью переиграл Конте

Ещё до стартового свистка Роберта Мэдли карты в противостоянии «Ман Юнайтед» и «Челси» перемешались. На предматчевой разминке травму получил Маркос Алонсо, потому Антонио Конте пришлось вносить изменения в стартовый состав. Место на правом краю занял Аспиликуэта, а тройку центральных защитников вместе с Луизом и Кэхиллом составил Зума.



Повреждения не внесли никаких корректировок в планы Моуринью. Тем не менее Жозе удивил многих. Ибрагимович с Мхитаряном остались на скамейке мокнуть под проливным манчестерским дождём, в то время как игроки запаса Лингард, Янг и Рашфорд неожиданно обнаружили себя в основе на один из самых статусных матчей сезона. Жозе рисковал, и рисковал осознанно. Но, как показала игра, риск этот был абсолютно оправдан. План этот был простой и одновременно чудовищно энергозатратный. Вероятнее всего, состоял он из следующих пунктов.

Работа центральных полузащитников

В то, что план Жозе по нейтрализации самой мощной команды АПЛ действительно может сработать, стало ясно уже в самом начале игры, когда Давид Луиз совершил обрез и чуть было не организовал атаку на свои ворота. Появление Рашфорда, Лингарда и Янга в основе означало лишь одно — «МЮ» собирается сделать ставку на скоростной вертикальный футбол с максимально быстрым прохождением центра поля. И гол Рашфорда подтвердил это. Да, мяч попал в руку Андеру Эррере, вопросы к судейской бригаде, безусловно, есть. Но факт остаётся неизменным — Эррера обокрал Канте в центре поля и выдал шикарный разрезающий пас на скоростного форварда, который оторвался от оппонентов и отправил снаряд мимо Де Хеа. При всём уважении к Ибрагимовичу, на такой рывок он вряд ли сейчас способен. Да и вряд ли когда-либо был. Всё-таки Златан — игрок другой формации.



Теперь немного о том, как «МЮ» удалось нейтрализовать «Челси». Секрет — в работе центральных полузащитников. Погба, Феллайни и в особенности Эррера провели фантастический по объёму работы матч, полностью переиграв связку Матич-Канте. Они накрывали обоих как только те получали мяч, перекрывали воздух в центре поля, не давали Мозесу и Аспиликуэте даже возможности найти своих опорников в центре. Кстати, второй мяч оказался в воротах Беговича как раз после прессинга Канте.

Чтобы оценить работу Эрреры, просто посмотрите на эту статистику. За 90 минут испанец сделал 43 передачи, совершил пять подборов, четыре перехвата, выиграл четыре единоборства, создал два момента, отдал голевой пас и забил сам. Герой матча. Феллайни, несмотря на то, что действовал чуть ближе к атаке, собрал все подборы и прекрасно отработал в обороне. А Погба стал самым пасующим игроком АПЛ этого сезона — теперь на его счету уже 1726 передач.



Показательный пример — на 34-й минуте Мозес отдаёт мяч в центр, поднимает голову и видит, что мяч летит в пустую зону. И при позиционной атаке, когда манкунианцы играли персонально с каждым игроком «Челси» и вдвоём выдвигались на игрока с мячом, синим ничего не оставалось, кроме как пытаться решить всё самостоятельно.

В итоге «Челси» не оставалось ничего, как доверить функции по доставке мяча вперёд Давиду Луизу. Бразилец часто переходил центр поля, даже протаскивал мяч сам, старался отыскать Азара, Косту или Педро. Но ничего путного из этого так и не вышло. Более того, манкунианцы грамотно использовали открывающиеся из-за рейдов Луиза свободные зоны и кидали туда мяч на легконогих нападающих.

Навязывание борьбы и прессинг

В середине второго тайма Конте понял, что связка Матич-Канте в этом матче не может использовать свои сильные стороны. Апофеозом стал момент, когда Феллайни обокрал серба, когда тот попытался протащить мяч из обороны. Неманья явно занимался не своим делом. В графах «выигранные единоборства», «подборы» и «блоки» у Матича красуется круглый ноль.



Вскоре на поле появился Сеск, «Челси» сразу перестроился, в надежде на то, что испанец за счёт своей культуры паса придумает, как доставить мяч вперёд. Выходило это редко. Да и Моуринью не оставил этот ход соперника без внимания, сразу же выпустив на поле Каррика и окончательно закупорив центр поля. Чтобы оценить работу игроков полузащиты, стоит посмотреть на карту передач игроков «Челси» на протяжении всей игры.

Ни одного паса не было совершено в штрафной Де Хеа. Полная нейтрализация атакующего потенциала гостей.

Шарнирная работа атаки

Судя по всему, «Челси» не рассчитывал на то, что «МЮ» откажется от отработанной схемы с забросами на Златана и сосредоточится на импровизации в атакующей линии. А «МЮ» первый гол на старте игры дал то, чего команде так часто не хватало в этом сезоне — спокойствие.



«Юнайтед» ещё больше почувствовал себя в своей тарелке и понял, что этот «Челси» можно обыгрывать. Лингард, Янг и Рашфорд постоянно менялись позициями. Для примера — вот Маркус оказывался и справа, и слева, и даже отходил на место плеймейкера, давая пространство Лингарду.

А Янг. Янг провёл одну из самых блистательных игр в карьере. Нет, он не обыгрывал по три соперника за раз, хотя именно его мастерство и самоотдача позволили Эррере забить второй мяч. Эшли играл так, как будто забыл, что ему уже за 30, и игроком топ-уровня он, по сути, никогда и не был. Работоспособность Янга вызывала настоящее восхищение. Просто посмотрите: какой объём работы выполнил полузащитник «МЮ» по сравнению с Мозесом, действовавшим на том же фланге.

Если этого недостаточно, не поленитесь и найдите запись матча и посмотрите два фрагмента. Первый — как Эшли на 80-й минуте продавил трёх игроков соперника и чуть было не вывел Рашфорда на свободное пространство. Второй — как он на 92-й минуте промчался по флангу (уже при счёте 2:0), в стиле Фореста Гампа выбежал за пределы поля, не успев затормозить, воткнулся в стюарда, упал… После чего мгновенно встал и побежал назад закрывать свою зону. Само собой, Эшли получил свою долю оваций, когда был заменён за минуту до финального свистка.