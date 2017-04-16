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16 апреля 2017, 21:42 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Матье Вальбуэна: Скандал! Такого на футболе быть не должно

Игроки «Лиона» осудили инциденты, произошедшие на матче 33-го тура чемпионата Франции с «Бастией».

Напомним, матч был отменен из-за нападения болельщиков корсиканского клуба на игроков «Лиона». Причем первая атака состоялась до игры, отложенной на 50 минут, а вторая — во время перерыва.

— Скандал! Футбол — это игра, которая должна объединять, — написал в своем «Твиттере» полузащитник «Лиона» Матье Вальбуэна. — Такого поведения просто быть не должно!

С ним согласились его одноклубники Александр Ляказетт и Корантен Толиссо, назвавшие произошедшее «позором».

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