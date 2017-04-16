Матье Вальбуэна: Скандал! Такого на футболе быть не должно
Игроки «Лиона» осудили инциденты, произошедшие на матче 33-го тура чемпионата Франции с «Бастией».
Напомним, матч был отменен
— Скандал! Футбол — это игра, которая должна объединять, — написал в своем «Твиттере» полузащитник «Лиона» Матье Вальбуэна. — Такого поведения просто быть не должно!
С ним согласились его одноклубники Александр Ляказетт и Корантен Толиссо, назвавшие произошедшее «позором».
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