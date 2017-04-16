Автобус «Лиона» не выпустили с территории стадиона «Бастии»

Как сообщает L’Equipe, после отмены матча игроки и сотрудники «Лиона» отправились в автобус, однако им не позволили выехать в аэропорт из соображений безопасности. Лионская команда была вынуждена вернуться в раздевалку.

Напомним, матч был отменен в перерыве из-за нападения фанатов «Бастии» на игроков «Лиона». Старт игры изначально был отложен на 50 минут из-за таких же нападений во время предматчевой разминки.