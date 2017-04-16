Автобус «Лиона» не выпустили с территории стадиона «Бастии»
«Лион» не может покинуть пределы стадиона «Бастии», где оказался заблокирован после инцидентов с болельщиками местного клуба.
Как сообщает L’Equipe, после отмены матча игроки и сотрудники «Лиона» отправились в автобус, однако им не позволили выехать в аэропорт из соображений безопасности. Лионская команда была вынуждена вернуться в раздевалку.
Напомним, матч был отменен в перерыве
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