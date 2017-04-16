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16 апреля 2017, 21:23 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Профессиональная футбольная лига Франции: Поведение фанатов «Бастии» неописуемо

Профессиональная футбольная лига Франции (LFP) осудила поведение болельщиков «Бастии» во время матча 33-го тура лиги 1 с «Лионом».

Фанаты корсиканского клуба напали на игроков «Лиона» во время предматчевой разминки, из-за чего встреча была отложена на 50 минут. Нападение повторилось уже в перерыве игры, что привело к ее полной отмене.

— Поведение некоторых болельщиков на стадионе «Бастии» просто неописуемо, — говорится в заявлении LFP. — Мы призываем «Бастию» принять все меры, чтобы запретить доступ на стадион лицам, причастным к таким инцидентам.

Санкции в отношении «Бастии» LFP может принять в четверг на очередном заседании дисциплинарного комитета.

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