Профессиональная футбольная лига Франции: Поведение фанатов «Бастии» неописуемо
Профессиональная футбольная лига Франции (LFP) осудила поведение болельщиков «Бастии» во время матча 33-го тура лиги 1 с «Лионом».
Фанаты корсиканского клуба напали на игроков «Лиона» во время предматчевой разминки,
— Поведение некоторых болельщиков на стадионе «Бастии» просто неописуемо, — говорится в заявлении LFP. — Мы призываем «Бастию» принять все меры, чтобы запретить доступ на стадион лицам, причастным к таким инцидентам.
Санкции в отношении «Бастии» LFP может принять в четверг на очередном заседании дисциплинарного комитета.
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